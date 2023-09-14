В США раскрыли, сколько ВСУ еще смогут продолжать свое наступление

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Украина будет вынуждена завершить свое контрнаступление в октябре\. Так считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон\.
Он отметил, что с первого июня ВСУ потеряли порядка 77 человек и продолжают ежедневно терять свою боевую способность.
При этом он добавил, что ВС РФ не потеряют возможность и далее наносить удары по базам и укреплениям ВСУ. По словам Джонсона, уже сам президент Украины Владимир Зеленский признал провал контрнаступления ВСУ.
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«Способность Украины выдержать эту борьбу исчисляется не месяцами, а неделями. Может быть, всего лишь тремя-четырьмя неделями. Как только погода изменится, а она изменится в октябре, мобильность войск сократится», - отметил Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
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Элина Позднякова