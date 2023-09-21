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Переданные Украине американские танки Abrams могут столкнуться с серьезными проблемами в Запорожской области, увязнув в грязи, которая появится с приходом дождей. Такое заявление сделала научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон в интервью Newsweek.
«Использовать эти танки в Запорожье с приходом дождей было бы абсолютно нелогично из-за того, что они могут застрять в грязи. Машина поддержки тоже может увязнуть, и это обернется катастрофой», — объяснила Мирон.
Она также отметила, что украинским венным предстоит научиться управлять тремя разными танками: Abrams, Leopard и Challenger. Такая задача может обернуться логистическим кошмаром. Также эти машины нужно будет обслуживать и ремонтировать. Таким образом, она заключила, что ВСУ получат больше проблем, чем преимуществ.
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Элина Позднякова