В США раскрыли страшную судьбу танков Abrams, переданных Украине

Переданные Украине американские танки Abrams могут столкнуться с серьезными проблемами в Запорожской области, увязнув в грязи, которая появится с приходом дождей. Такое заявление сделала научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон в интервью Newsweek.