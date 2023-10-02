В США раскрыли страшную судьбу украинских военных, обученных в НАТО

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Большинство украинских военных, обученных инструкторами НАТО, было ликвидировано российскими силами, а сейчас в рядах ВСУ воюют неподготовленные украинцы. Такое заявление сделал бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в на своем YouTube-канале The New Atlas.
«Профессиональные военные, которых США и НАТО готовили на Украине с 2014 года по 2022, были уничтожены Россией с начала спецоперации», – отметил Берлетик.Он пояснил, что именно из-за этого в настоящее время в рядах ВСУ воюют люди без должной подготовки.
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