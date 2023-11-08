В 2024 году Владимир Зеленский может оказаться за пределами украинской территории, заявил бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью каналу Judging Freedom на YouTube.
Квятковски предположила, что вероятность того, что Зеленский останется на Украине, невелика, и в случае, если он все же останется, его судьба может быть связана с пребыванием в бункере. Она также подчеркнула, что эти события могут ознаменовать «конец».
Эксперт обратила внимание на последнее происшествие, связанное с гибелью помощника главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, Геннадия Частякова, и указала, что оно свидетельствует о нарастающем кризисе в украинских политических и военных структурах. Она утверждает, что сейчас украинские политики и военные лидеры озабочены в первую очередь своим выживанием.
Квятковски также отметила, что информация о попытках Запада убедить Зеленского начать мирные переговоры с Россией создает для него «ужасное положение», так как мировое сообщество видит в нем не более чем «марионетку США». По ее мнению, «марионетке» надоело играть свою роль, и шоу приходит к концу.
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Эксперт обратила внимание на последнее происшествие, связанное с гибелью помощника главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, Геннадия Частякова, и указала, что оно свидетельствует о нарастающем кризисе в украинских политических и военных структурах. Она утверждает, что сейчас украинские политики и военные лидеры озабочены в первую очередь своим выживанием.
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Артем Кузьмин