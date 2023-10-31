В США раскрыли условие для победы России над Украиной

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Россия одержит победу над Украиной в том случае, если США перестанут финансировать Киев и поставлять вооружение для ВСУ. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в сенате.
Также он отметил, что битвы, происходящие в настоящее время, определят мировую безопасность в дальнейшем.
По словам Остина, от действий Вашингтона зависит мир, который унаследуют дети и внуки.
Ранее издание Politico сообщало, что администрация американского президента обратилась к Конгрессу с просьбой продолжить финансирование Украины. Такая просьба обосновывается тем, что этот шаг приведёт к росту экономики самих США.
В МИД Литвы отмечали, что деньги, выделенные США для Украины, на самом деле не дошли до страны, а были потрачены Вашингтоном внутри своего государства.
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По словам Остина, от действий Вашингтона зависит мир, который унаследуют дети и внуки.
В МИД Литвы отмечали, что деньги, выделенные США для Украины, на самом деле не дошли до страны, а были потрачены Вашингтоном внутри своего государства.
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Анастасия Чинкова