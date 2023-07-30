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Бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор на своем Youtube-канале объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому основное понимание россиян: они борются за свое существование, так как в случае поражения Запад попытается лишить Россию всех ее ресурсов, устанавливая своих подставных людей.
Макгрегор также заявил, что если США внедрятся в Россию, свергнут существующее правительство и установят своих наместников, как это произошло на Украине, Вашингтон будет иметь доступ ко всем этим ресурсам.
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