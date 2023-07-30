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В США раскрыли Зеленскому главный секрет русских

Полковник Макгрегор: русские поняли, что борются за выживание на Украине
30 июля 2023, 06:53

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор на своем Youtube-канале объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому основное понимание россиян: они борются за свое существование, так как в случае поражения Запад попытается лишить Россию всех ее ресурсов, устанавливая своих подставных людей.

Полковник Макгрегор подчеркнул, что Россия — это нация со сильной культурной идентичностью и богатыми природными ресурсами, обусловленными ее географическим положением, а также успешно развитым аграрным сектором.

Макгрегор также заявил, что если США внедрятся в Россию, свергнут существующее правительство и установят своих наместников, как это произошло на Украине, Вашингтон будет иметь доступ ко всем этим ресурсам.

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#всу
#вс рф
#удар
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Минобороны РФ сообщило о попытке ночной атаки на Крым
30 июля 2023, 08:05

Фото: iStock/aapsky

Минобороны сообщает, что сегодня ночью была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 25 БПЛА самолетного типа по объектам в Крыму.
По данным Минобороны, 16 украинских БПЛА были уничтожены огнём средств ПВО.  Ещё 9 беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они не достигли цели и потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут. Никто не пострадал, обошлось без разрушений.

Ранее сообщалось, что западные страны настоятельно рекомендовали Киеву провести контрнаступление силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью захвата Крыма, хотя подготовка к этой операции занимала продолжительное время.

Согласно информации, представленной колумнистами американского портала Military Watch Magazine, Крым имеет важное символическое значение как для властей Украины, так и для её союзников.

Издание отмечает, что Крым давно является приманкой, которая обладает глубоким символическим значением для Киева и его западных сторонников. Однако, существенные препятствия стоят на пути успешной реализации задуманной операции, такие как отсутствие у Киева боевой авиации и истощение запасов систем противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии.

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#бпла
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#беспилотник
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На Купянском направлении сорвали попытку ВСУ перебросить резервы
Группировка войск «Запад» сорвала на Купянском направлении попытку ВСУ перебросить резервы
30 июля 2023, 05:53

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) «Запад», полковник Сергей Зыбинский, в воскресенье сообщил агентству РИА Новости о неудачной попытке Украинских Вооруженных Сил (ВСУ) перебросить резервы к передней линии на купянском направлении. Отмечено, что противник потерял до взвода живой силы и один бронетранспортер.
«В зоне ответственности 1-й танковой армии, враг, представленный 32-й отдельной механизированной бригадой, предпринял новую попытку перебросить резервы на фронтовые позиции. В районе населенного пункта Новоселовское артиллерийские подразделения группировки нанесли огневой удар, что вынудило врага отойти в направлении Стельмаховки. ВСУ понесли потери, включая до взвода живой силы и бронетранспортер M113», — рассказал Зыбинский.
Также, как отмечено в сообщении, боевые вертолеты Ка-52, Ми-35 и штурмовики Су-25 группировки «Запад» провели девять авиационных ударов по скоплениям военнослужащих и огневых позициях 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны.

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#сша
#военные
#вертолёты
#всу
#запад
#удар
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В США рассказали об унижении российскими войсками уникальной бригады ВСУ
Forbes: захваченную Россией БМП CV90 использовала уникальная бригада ВСУ
30 июля 2023, 03:29

ото: iStock/Mariia Kokorina

Впервые российские военные сумели захватить боевую машину пехоты (БМП) CV90, принадлежавшую украинским вооруженным силам, сообщает Дэвид Экс, аналитик Forbes. По его мнению, это был настоящий удар для престижа уникальной бригады ВСУ.
Экс сообщает, что «исключительная шведская» 21-ая бригада ВСУ, которая была переброшена на северо-восток Украины весной этого года и обладала около 50 боевыми машинами пехоты CV90, 10 танками Strv 122, восемью самоходными артиллерийскими установками (САУ) Archer и по меньшей мере одной бронированной ремонтно-эвакуационной машиной (БРЭМ) Bgbv 90, оказалась в ловушке российских гранатометчиков во время попытки контратаки на краснолиманском направлении и потеряла одну из своих боевых машин.

Аналитик отметил, что кроме поврежденной CV90, экипаж которой, на его взгляд, успел катапультироваться, еще две БМП были замечены в боевых действиях и смогли отступить с поля боя.

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#всу
#вс рф
#удар
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Путин рассказал об успехах российских войск в зоне СВО
Путин заявил, что противник на Украине везде остановлен и отброшен
30 июля 2023, 00:41

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Президент России Владимир Путин заявил, что противник на Украине остановлен и оттеснен на всех фронтах, пишет РИА Новости.
По словам президента, российская армия заняла территории, которые были важны для Вооруженных сил РФ. Он отметил, что войска продвинулись на 15 километров вдоль фронта и на четыре километра вглубь территории.

Путин поделился информацией об успехах в зоне специальной военной операции (СВО). В этой зоне, под командованием генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, российская группировка войск «Центр» не только успешно отражает атаки украинских войск, но и сама наступает, сказал глава государства. Путин уточнил, что активных военных действий, аналогичных тем, которые были два дня назад, сейчас не наблюдается. Он также подчеркнул, что украинская армия несет значительные потери.

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#военные
#армия
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#сво
#всу
#вс рф
#путин
#удар
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Президент России рассказал потерянной в ходе контрнаступления технике ВСУ
Президент России Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли 415 танков
29 июля 2023, 23:47

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин представил статистику об утерянной украинской военной технике в ходе контрнаступления. Он отметил, что с начала июня Киев лишился 415 танков и более 1 300 бронетранспортеров, сообщает ТАСС.
Глава России акцентировал внимание на том, что украинская армия в процессе боевых столкновений утратила значительное количество военной техники, две трети которой были поставлены западными странами.

Путин также отметил, что в связи с неудачами на военном фронте, украинские Вооруженные силы корректировали свою боевую тактику, стараясь максимально сохранить оставшееся у них вооружение.

«Наблюдаются определенные изменения в тактике. Они заключаются в следующем: солдаты доставляются на линию фронта на бронетехнике, высаживаются, а затем техника быстро исчезает. Видимо, они стараются сохранить технику, опасаясь ее потери», — объяснил он, добавив, что украинские воины стали чаще атаковать на ногах.
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#минобороны
#путин
#удар
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Запад поручил Украине захватить Крым в ходе контрнаступления
MWM: западные страны поручили Киеву захватить Крым в ходе контрнаступления
29 июля 2023, 23:28

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Западные страны настоятельно рекомендовали Киеву провести контрнаступление силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью захвата Крыма, хотя подготовка к этой операции занимала продолжительное время.
Согласно информации, представленной колумнистами американского портала Military Watch Magazine, Крым имеет важное символическое значение как для властей Украины, так и для её союзников.

Издание отмечает, что Крым давно является приманкой, которая обладает глубоким символическим значением для Киева и его западных сторонников. Однако, существенные препятствия стоят на пути успешной реализации задуманной операции, такие как отсутствие у Киева боевой авиации и истощение запасов систем противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии.

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Стало известно об отказе Маска предоставить ВСУ доступ к Starlink около Крыма
NYT: Маск отказал ВСУ в доступе к Starlink около Крыма для запуска дрона
29 июля 2023, 23:13

Фото: iStock/3DSculptor

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют сеть Starlink, принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску, однако иногда он ограничивает ее использование, пишет The New York Times (NYT).
Согласно отчету NYT, имелся случай, когда Маск отказал Украине в доступе к сети около Крыма. Предполагалось, что ВСУ планировали использовать Starlink для отправки дрона с взрывчаткой с целью атаковать российские корабли в Черном море.

Кроме того, по информации NYT, миллиардер временами частично отключал Starlink на территории Украины из-за задолженности за услуги связи.

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#всу
#маск
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Экс-советника Кучмы Соскина удивило заявление Зеленского о планах «победить Россию»
29 июля 2023, 21:37

Фото: iStock/alzay

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский никогда не сможет одержать верх над РФ, которая обладает большим населением и ресурсами. Об этот Соскин сообщил в своем блоге.
Отмечается, что Соскин крайне удивлен такой позицией президента Украины. По мнению эксперта, у киевского режима нет программы для достижения поставленной цели.

Напомним, ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сделал прогноз на то, что действующий президент Украины Владимир Зеленский «втянет страны НАТО в конфликт с Россией» в Чёрном море. Олег Соскин утверждает, что Украина начала переходить к радикальным действиям, а Зеленский «не будет смотреть ни на кого», у него не осталось способов остановить боевые действия. В конфликт могут быть втянуты Румыния и Болгария.

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Российские военные впервые захватили шведскую БМП CV90
29 июля 2023, 19:43

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Солдаты 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую БМП CV90 в ходе боя на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам одного из военнослужащих, во время атаки ВСУ российские военные подбили одну БМП. Вторая бронемашина покинула местность.

Отмечается, что украинских солдат в БМП не оказалось. Брошенная БМП была доставлена в тыл. Это первый трофей подобного типа, добытый ВС РФ в зоне специальной операции. 

Напомним, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска пытались разрушить железную дорогу, которая соединяет Херсонскую область с Крымом. Сальдо отметил, что украинские боевики применили при обстреле 12 дальнобойных ракет Storm Shadow. По словам врио губернатора, упавшие обломки одного из снарядов повредили будку обходчика и контактную линию.

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#военные
#операции
#всу
#вс рф
#солдат
#удар
#сво
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