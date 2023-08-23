В США раскритиковали тактику контрнаступления Украины

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В ходе контрнаступления ВС Украины поровну разделили силы на южном и восточном направлениях. Однако США не согласились с такой тактикой, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на информированные источники.
Однако там находится меньше сил, чем в районе Артемовска и других городов ДНР, отметили собеседники издания. Кроме того, Киев должен сконцентрироваться на прорыве российских минных полей и других оборонительных сооружений, даже с учетом больших потерь, считают в США.
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Диана Аванесян