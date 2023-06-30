В США раскрыли результаты контрнаступления ВСУ

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WSJ пишет, что ВСУ в ходе контрнаступления не приблизились к российским укреплениям
Бойцам ВСУ в рамках контрнаступления даже не удалось приблизиться к укреплениям ВС РФ. Об этом пишет The Walls Street Journal после беседы с украинскими военнослужащими.
По информации источника, оборонительные позиции российских сил располагаются примерно в 16 километрах от передовых позиций.
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«Украинские войска еще не подошли к оборонительным сооружениям, построенным русскими, включая противотанковые окопы и другие барьеры», - пишет издание.
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Татьяна Лаврова