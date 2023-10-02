Российские бойцы успешно рассекречивают снайперов ВСУ

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Российским дронам удаётся эффективно рассекречивать позиции снайперов ВСУ.
Газета The New York Times сообщает, что украинские снайперы оказались под угрозой российских дронов, которые рассекречивают их позиции.
Солдаты ВСУ признают профессионализм российских снайперов, сообщается в материале.
Ранее сообщалось, что у раненых украинских военных врачи всё чаще диагностируют инфекционное заболевание, устойчивое к большинству имеющихся антибиотиков. Также уточняется, что подобные случаи фиксируются не только на Украине, но и в тех странах, куда бойцов ВСУ доставляли на лечение. Таким образом, заражение происходит в украинских госпиталях и в тех местах, где пребывают беженцы с Украины в других странах.
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«Приходится платить за возможность нажать на курок, особенно в век дронов и тепловизоров, которым неважно, как хорошо снайпер замаскирован. Тепло тел выдаёт позиции. Пыль, дым. вспышка от пули, которая летит со скоростью 2700 футов в секунду, легко можно заметить», – сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что у раненых украинских военных врачи всё чаще диагностируют инфекционное заболевание, устойчивое к большинству имеющихся антибиотиков. Также уточняется, что подобные случаи фиксируются не только на Украине, но и в тех странах, куда бойцов ВСУ доставляли на лечение. Таким образом, заражение происходит в украинских госпиталях и в тех местах, где пребывают беженцы с Украины в других странах.
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Мария Фирсова