Группировка Вооружённых сил Российской Федерации «Юг» за минувшие сутки отразила девять атак ВС Украины на Донецком направлении. Украинская армия потерла до 485 солдат, а также 8 единиц военной техники. Информацию об этом сообщили Министерство обороны России.