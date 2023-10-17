В США рассказали, что Россия приготовила для ВСУ

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Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что ВС России продолжают эффективно бить по позициям украинских войск и военным объектам Украины. Об этом Берлетик сообщил на своем YouTube-канале The New Atlas.
Ранее командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, полковник Дмитрий Лисюк заявил, что РФ подготовила мощную оборону и технически превосходит украинскую армию. Лисюк также отметил превосходство ВС РФ над украинскими силами. По его словам, российская сторона превосходит ВС Украины в численности, а также обладает более совершенными средствами РЭБ и разведывательным оборудованием.
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