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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС РФ истощает запасы ракет ВСУ к зенитным комплексам Patriot, чтобы подорвать их. Об этом Риттер сообщил в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
Ранее советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат сообщил, что ВС РФ применяют прием быстрой смены траектории движения ракет, из-за которого их часто не может выявить украинская система противовоздушной обороны. Игнат подчеркнул, что такой же прием применяется БПЛА ВС РФ. Он также отметил, что ракеты меняют свое положение на 180 градусов для того, чтобы в работе украинских ПВО произошли сбои и им не удалось достичь намеченных целей.
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