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Он считает, что взглянув на уменьшающиеся запасы американского оружия, вскоре США могут столкнуться с невозможностью удовлетворить растущие амбиции Киева в области вооружения, а также предоставить военную поддержку Тайваню, не говоря уж о возможных участиях в новых конфликтах на Ближнем Востоке.
По словам Хэнсона, если такое вмешательство со стороны Украины не прекратится, американцам придется взять на себя труд разрешения этой сложной ситуации, связанной с украинскими действиями.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что за происходящее на Украине несут ответственность США, поэтому именно они должны впоследствии восстанавливать страну.