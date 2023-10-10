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В США рассказали о незаметном оружии России на Украине

BI: войска РЭБ РФ проводят искусные операции в зоне спецоперации на Украине
10 октября 2023, 01:48
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Инвестиции России в совершенствование средств радиоэлектронной борьбы свидетельствует о её намерении продолжать спецоперацию на Украине. Это мнение было высказано в статье военного обозревателя Ставроса Атламазоглу для издания Business Insider.

Автор выбрал заголовок для своей статьи, который звучит как «Российские электронные воины переходят к „гораздо более тонким“ операциям на передовой в Украине». Несмотря на то, что внимание часто сосредотачивается на действиях танков и беспилотных аппаратов, войска радиоэлектронной борьбы с обеих сторон проводят «более хитрые» и опасные операции в зоне военных действий, считает автор.

Атламазоглу подчеркивает, что Россия постоянно адаптирует свою тактику и развивает систему радиоэлектронной борьбы. Он заключает, что «электронная война, возможно, не всегда привлекает внимание и не всегда заметна, но она способна существенно повлиять на ход боевых действий».

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Небензя: на Украине будут уничтожены зернохранилища, где находится оружие
Небензя: Россия уничтожит зернохранилища на Украине, если там будет вооружение
09 октября 2023, 20:02

Фото: РИА Новости/МИД РФ

Постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что Россия будет уничтожать зернохранилища и портовую инфраструктуру Украины, если там будут располагаться военная техника и боеприпасы. Об этом Небензя сообщил на заседании СБ ООН.
По словам Небензи, если киевские власти концентрируют в каком-то месте военных, оно становится законной целью для удара, «в том числе с точки зрения международного гуманитарного права». Постпред РФ при ООН добавил, что расположение тяжелой техники и средств противовоздушной обороны в жилых кварталах — это грубейшее нарушение, которое приводит к трагедии.

Небензя подчеркнул, что российские военнослужащие не наносят ударов по гражданским объектам и мирным жителям. 

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#рф
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В США раскрыли, что Россия задумала под Харьковом
Офицер Макгрегор: США не смогут помешать России освободить Харьков и Одессу
09 октября 2023, 17:41

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские военнослужащие освободят Харьков и Одессу, и США ничего не смогут с этим поделать. Об этом Макгрегор сообщил в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.
Макгрегор отметил, что Россия возьмет под контроль два исторически русских города. Он добавил, что украинские войска потеряли колоссальное количество военных с момента начала специальной военной операции.

По его подсчетам, во Второй мировой войне США потеряли гораздо меньшее количество людей. Это говорит о том, что Украина перестает существовать как государство.

Ранее сообщалось, что российская армия заманила ВСУ в котел в районе Купянска. Российские военнослужащие забрали у украинских боевиков в районе Купянска возможность пополнять запасы и теперь на этой территории осталось только два выхода из тяжелой ситуации.

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Долгопрудненский байкер получил медаль «За Отвагу»
09 октября 2023, 16:42

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

Долгопрудненский байкер из клуба «Ночные Волки» с позывным «Излом» удостоился медали «За Отвагу». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Мотоклуб ведёт большую общественную работу, занимается благотворительностью, а также помощью бойцам СВО. В рядах байкеров состоят серьёзные парни, которые ушли добровольцами на передовую, заключив контракт с Минобороны», – говорится в сообщении.
Позывной «Излом» полностью объясняет выбор героя. Оставаться прежним после событий в Донбассе боец не мог и в 2015 году стал добровольцем Луганской народной милиции. Сейчас продолжает службу по контракту.  

«Излом» награждён медалями ЛНР, в 2022 году в ходе СВО получил медаль «За Отвагу». После тяжёлого ранения прошёл реабилитацию и вернулся в часть.

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Президент Путин присвоил звание Героя России рядовому Егорову посмертно
09 октября 2023, 15:28

Фото: iStock/SergeyPankratov

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России рядовому Дмитрию Егорову посмертно.
7 октября министром обороны РФ Сергеем Шойгу Дмитрий Егоров, рядовой 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, был представлен к званию Героя Российской Федерации.
 
Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России рядовому Дмитрию Егорову посмертно.
 
Боец с позывным Сунтар принял бой с силами противника, которые превосходили по силе, недалеко от населенного пункта Новомайорское ДНР.
 
Противник попытался наступить кассетными боеприпасами. Дмитрий Егоров занял выгодную позицию и одним из первых пошёл в бой. Военный уничтожил часть штурмовой украинской группы. Действия Сунтара заставили противника отступить.

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#сво
#герой россии
#владимир путин
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На Украине уволили командующего силами территориальной обороны
Зеленский уволил командующего силами теробороны ВСУ Танцюру
09 октября 2023, 15:00

Фото: istock / undefined undefined

Командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра лишен своей должности. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на официальный приказ Владимира Зеленского, опубликованного на его сайте.

«Уволить Танцюру Игоря Ивановича с должности командующего сил территориальной обороны вооруженных сил Украины», — сообщается в тексте указа № 678.
Игорь Танцюра занимал должность командующего с 15 мая 2022 года. Причина увольнения не уточняется.

В то же время, на его место уже назначили генерал-майора Анатолия Баргилевича. Баргилевич с 2022 года был начальником штаба восточной группировки войск. До этого он занимал должность заместителя командующего Сухопутных войск Вооружённых сил Украины.

Силы территориальной обороны ВСУ в текущем виде были образованы 1 января 2022 года. Верховным главнокомандующим является президент Украины Владимир Зеленский. Одна бригада территориальной обороны несет доверенность за один регион государства, всего таких бригад должно быть 25.

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#президент
#регион
#поддержка
#владимир зеленский
#всу
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МО: Российские силы на Донецком направлении за стуки отбили три атаки ВСУ
09 октября 2023, 14:42

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

За минувшие сутки российская армия отбила три атаки ВСУ на Донецком направлении, об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Курдюмовка и Водяное Донецкой Народной Республики», - прокомментировали ситуацию в ведомстве. 

В Минобороны России отметили, что потери Киева составляют до 140 человек личного состава убитыми и ранеными, также ВСУ потеряли три боевые бронированные машины и два автомобиля.

При этом, ранее стало известно, что российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Для нанесения ударов по опорному пункту российские бойцы применили ряд методик, которые позволили нанести эффективное поражение противнику.

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#сво
#днр
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СМИ узнали о неожиданном ходе США из-за Украины
AT: США могут отказаться от танков M1 Abrams из-за конфликта на Украине
09 октября 2023, 14:10

Фото: iStock/Alexey Molotov

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки могут отказаться от танков M1 Abrams из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает Asia Times.
По результатам исследования, которое было проведено армией США, рекомендовано отказаться от танка M1 Abrams в пользу более легких и компактных машин, так как данная модель танка потерпела большое число поражений в результате украинского конфликта. Исследования также показали, что танк M1 Abrams нуждается в обширной логистике.

Ранее сообщалось, что американские танки M1 Abrams могут стать проблемой для Украины из-за целого ряда особенностей, к которым ВСУ придется привыкать уже по ходу эксплуатации. К таким особенностям причислили газотурбинные двигатели, которые активно потребляют топливо и для постоянной дозаправки им необходима «огромная логистическая цепочка».

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#солдат
#рф
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Военный эксперт Никулин: Пытаются захватить Запорожскую АЭС для шантажа
09 октября 2023, 14:05

Фото: istockphoto.com/Alexey Tolmachov

Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин отметил, что признание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова трёх попыток атаковать ЗАЭС говорит о стремлении Киева к ядерному шантажу России и Европы.
«То, что форма киевского режима террористическая, — несомненно. Они ещё раз показывают, что они являются террористами и задачи, которые ставят ГУР, в первую очередь террористические. <…> Они и пытаются захватить Запорожскую АЭС, чтобы шантажировать не только Россию, но и Европу», — заявил в беседе с RT Никулин.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что признание главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова в атаках на Запорожскую атомную электростанцию должно стать отрезвляющим душем для ООН и НАТО.

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#украина
#россия
#спецоперация
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Песков не смог назвать сроки завершения СВО
09 октября 2023, 12:15

Фото: сайт Кремля

Дмитрий Песков заявил, что не может говорить о сроках завершения спецоперации.
На брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не называют срок, когда СВО может завершиться. Спецоперация продолжится до достижения РФ целей.
 
«Специальная военная операция продолжается, и цели будут достигнуты. По срокам завершения я ничего сказать не могу, это прерогатива наших военных», —заявил Дмитрий Песков.
По его словам, военная операция на Украине самостоятельный процесс, который реализуют ВС РФ в соответствии с указаниями верховного главнокомандующего и «имеющимися планами».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить президентские выборы в 2024 году из-за проведения спецоперации. Вместе с этим он заявил, что можно провести выборы с одним кандидатом – нынешним президентом Владимиром Путиным.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в свою очередь раскритиковала предложение Кадырова, приведя в пример недавние выборы в региональные органы власти. Она отметила, что СВО никак не повлияла на их проведение, поэтому отмена президентских выборов нецелесообразна.

Также депутат заявила, что предложение главы Чечни представляет собой попытку отметиться перед президентом.

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#дмитрий песков
#сво
#украина
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