В США рассказали о незаметном оружии России на Украине

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Инвестиции России в совершенствование средств радиоэлектронной борьбы свидетельствует о её намерении продолжать спецоперацию на Украине. Это мнение было высказано в статье военного обозревателя Ставроса Атламазоглу для издания Business Insider.
Атламазоглу подчеркивает, что Россия постоянно адаптирует свою тактику и развивает систему радиоэлектронной борьбы. Он заключает, что «электронная война, возможно, не всегда привлекает внимание и не всегда заметна, но она способна существенно повлиять на ход боевых действий».
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