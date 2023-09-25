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Российские военные способны уничтожить аэродромы на западе Украины, с которых взлетают бомбардировщики Су-24. Об этом на своём YouTube-канале заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Он отметил, что именно с аэродромов на Западной Украине бомбардировщики Су-24 с ракетами Storm Shadow совершали свои вылеты. По мнению Макгрегора, российские военные внимательно наблюдают на этими украинскими взлётно-посадочными полосами.
Кроме того, Макгрегор заявил, что в один день ВСУ могут просто не обнаружить инфраструктуру своих военных объектов, поскольку она будет уничтожена российскими военными.
Ранее сообщалось, что российские военно-космические силы уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме вблизи Кривого Рога.
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Кроме того, Макгрегор заявил, что в один день ВСУ могут просто не обнаружить инфраструктуру своих военных объектов, поскольку она будет уничтожена российскими военными.
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Анастасия Чинкова