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Россия подготовила сотни соединений на востоке Украины для будущего наступления. Такое заявление сделал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Плохие новости для нас (США — Прим. ред.) заключаются в том, что к этому моменту Россия уже подготовила сотни новых соединений на востоке Украины. Это означает, что идет подготовка для крупного наступления», — заявил он.Как считает Макгрегор, армия России отсиживалась в обороне много месяцев и сейчас готова к наступлению на запад. По мнению экс-советника, это плохая новость для Соединенных Штатов.
«Их ничего не сможет остановить, так почему же им не атаковать. Чиновники американской администрации скажут на это, что они этого не могут. Это нелепо», — сказал полковник.Ранее Дуглас Макгрегор заявлял, что Россия навредила Америке при помощи их же собственной глупости. Об этом он написал на своей странице в соцсети X. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Напоминаем, что президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью спецоперации российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак