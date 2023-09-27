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В США рассказали о потере ВСУ инициативы на фронте

Экс-разведчик США Риттер: ВС РФ перехватили инициативу на передовой
27 сентября 2023, 21:29
Фото: istock / Tomas Ragina

Фото: istock / Tomas Ragina

ВСУ не могут удерживать оборону против армии России, поэтому они вынуждены отступать. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«С этого момента инициатива в руках русских, и в конце концов украинская линия обороны рухнет, вероятно, им придется отступать за Днепр и сдать большие территории», — выразил мнение эксперт.
Экс-разведчик также считает, что у Украины нет резервов для отпора от всех атак Вооруженных сил Российской Федерации. Контрнаступление ВСУ не увенчалось успехом, в результате чего стало стратегическим поражением Украины и Западных стран. По мнению Ритера, теперь российская армия может сама продолжить наступление.


Напомним, что ранее Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о потерях украинской армии за последний месяц. По заявлениям главы ведомства, ВСУ потеряло более 17 тысяч военных и 2,7 тысячи единиц военной техники.

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#министр
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#контрнаступление
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СМИ: Запад готовит замену Зеленскому
dikGAZETE: Запад может заменить Зеленского для начала переговоров с Россией
27 сентября 2023, 21:38

Фото: iStock/alzay

Запад может размышлять над отставкой украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает dikGAZETE.
Сообщается, что США и Евросоюз могут попытаться закончить украинский конфликт с помощью переговоров. Поэтому в ближайшее время у Украины может смениться лидер.

Напомним, РФ не раз указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне запретил их. 

Ранее российский лидер Владимир Путин, в рамках встречи с африканской делегацией, заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. В доказательство, российский лидер продемонстрировал главам африканских стран парафированный договор с Киевом. Он включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Украина этот договор отвергла.

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Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине

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#россия
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#евросоюз
#киев
#рф
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Краснодарец попытался через Крым попасть в зону СВО, чтобы примкнуть к ВСУ
27 сентября 2023, 20:20

Фото: istock / choochart choochaikupt

УФСБ России по Крыму и Севастополю сообщило об аресте мужчины, который подозревается в государственной измене. Информацию передает РБК.

Житель Краснодара решил попасть на территорию Украины через административную границу между Крымом и Херсонской областью в обход пограничной службы с целью присоединения к ВСУ. 22-летнего мужчину задержали. 

Краснодарцу выдвинули обвинения по статье о приготовлении к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника. Мужчину арестовали на два месяца. 

Ранее сообщалось, что жителя города Мирный в Якутии обвинили в призывах к терроризму. Мужчина пропагандировал идеологию украинских националистических вооружённых формирований, которая направлена против России. Также он выступал за выход республики Саха из состава РФ и дальнейшее объединение с тюркскими государствами.

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#мужчины
#всу
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В Севастополе объявили воздушную тревогу
Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе
27 сентября 2023, 20:17

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу в городе. Об этом Развожаев написал в своем телеграм-канале.
Отмечается, что ранее было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.  По информации дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, в Севастополе на время воздушной тревоги прекратил движение морской и наземный общественный транспорт.

 25 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев также предупреждал жителей о воздушной тревоге. Развожаев разместил рекомендацию для жителей многоквартирных домов. В посте рекомендуют плотно закрыть окна и не подходить к ним. Помимо этого, необходимо перекрыть воду, газ, отключить электричество и переместить в комнату с несущими стенами.

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#транспорт
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#беспилотник
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#тревога
#всу
#пушилин
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Жителя Волоколамска наградили за боевые заслуги в ходе СВО
27 сентября 2023, 18:31

Фото: администрация Волоколамского городского округа

Военнослужащего из Волоколамска наградили Медалью Георгия Жукова за боевые заслуги в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Олег был мобилизован осенью прошлого года, служит старшим наводчиком самоходной артиллерийской установки. Находясь дома в отпуске, он рассказал о своих служебных буднях.  
«За время службы наш экипаж, в который, кроме меня, входит ещё три человека, уничтожил большое количество вражеской техники. На нашем счету – ликвидация американской БТР Bradley и гаубицы М777», – рассказал волоколамец.  
Однажды, по словам Олега, его экипажу довелось спасти товарищей, машина которых заглохла во время обстрела. Экипаж волоколамца уехал. Однако, понимая все риски, военные вернулись и вывезли товарищей из-под огня. 

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#московская область
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Появились подробности о положении российских войск под селом Работино
Пушилин: ВСУ не смогли улучшить свои позиции под селом Работино
27 сентября 2023, 18:16

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Вооруженные силы Украины не смогли улучшить свои позиции на направлении Работино-Вербовое, об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«ВСУ продолжают атаковать в направлении Работино-Вербовое. Ситуация остается горячей, но улучшения позиций противника за последние сутки нет», - прокомментировал ситуацию Пушилин. 

Ранее Владимир Рогов также рассказал, что ВСУ так и не смогли в ходе своего контрнаступления подобраться к первой линии российской обороны у Работино, они несут колоссальные потери при попытках атаки, однако сделать ничего не могут. Рогов добавил, что российские военные не только обороняются, но и осуществляют контратаки.

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#денис пушилин
#сво
#вс рф
#всу
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Пушилин заявил об уничтожении сил ВСУ на Краснолиманском направлении
27 сентября 2023, 18:05

Фото: istock / zabelin

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале заявил об частичном уничтожении Вооруженных сил Украины в направлении Торского, Невского, Ямполовки. Армия Украины пыталась провести разведку боем в Краснолиманском направлении.
Пушилин уточнил, что ВСУ задействовали не больше двух пехотных взводов при поддержке бронегрупп на БМП (боевых машинах пехоты).

«Противник уничтожен, частично отброшен на исходные позиции», — сообщает Пушилин.
Напоминаем, что президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью СВО названы демилитаризацию и денацификацию Украины и защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении 8 лет подвергались со стороны Киева.

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#армия
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#сво
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#денис пушилин
#рф
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США преподнесли России на Украине неожиданный подарок
Риттер: Россия сможет показать всеми миру горящие танки Abrams
27 сентября 2023, 17:43

Фото: iStock/dr_evil

США подставили сами себя, отправив на Украину танки Abrams и предоставив России возможность продемонстрировать их уязвимость, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Если выведете танки Abrams на поле боя, то русские смогут уничтожить их. Что может быть лучше демонстрации россиянам и всему миру горящих американских танков? Насколько мы глупы, чтобы дать им 31 возможность для этого», - прокомментировал ситуацию Риттер. 

По мнению эксперта, Соединенные Штаты крупно недооценили военные потенциал российской армии, и теперь, лучший вариант, на который может рассчитывать Вашингтон – это заморозка конфликта. Однако, Москву такой вариант не устроит, и она намерена идти к окончательной победе.

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#военные
#танки
#сво
#сша
#вс рф
#всу
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США сделали неожиданное заявление о поставках танков ВСУ
Экс-морпех США Хо: Америка не спешит отдавать ВСУ даже устаревшие танки
27 сентября 2023, 17:32

Фото: istock / Dmitry Andreev

Соединенные Штаты Америки не спешат передавать украинской армии даже устаревшие списанные модели танков. Такое заявление сделал капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Если бы на прошлой неделе я встретил Зеленского, то сказал бы ему, что Морская пехота списала 250 может 300 танков. Почему мы просто не отдали их Украине? Понимаете, происходящее сейчас связано с тем, что Украина всего лишь пешка», — выразил мнение экс-капитан.
По мнению Хо, Вашингтон не хочет чтобы украинская армия могла распоряжаться современной техникой, так как ее легко может перехватить российская армия. Поэтому Украине передают устаревшие модели. 

Ранее сообщалось о том, что украинские власти не уверены в пользе новой поставки танков Abrams Киеву По мнению чиновников, вряд ли они смогут повлиять на ход боевых действий.  

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Швейцария отклонила инициативу по реэкспорту своего оружия на Украину
27 сентября 2023, 16:45

Фото: istock / alexis84

Швейцарский Национальный совет (большая палата парламента) отклонил инициативу о реэкспорте своего оружия в страны, вовлеченные в военные конфликты, включая Украину. Информацию сообщает ТАСС со ссылкой на Швейцарское телеграфное агентство.
Как пояснило агентство, это предложение было направлено на общее регулирование реэкспорта оружия Швейцарии. Изначально предполагалось, что страны, покупающие оружие, должны будут подписывать декларацию о запрете реэкспорта. Но, в итоге, срок будет ограничен пятью годами для государств, которые разделяют швейцарские ценности и имеют сопоставимый режим экспортного контроля.

В публикации указано, что против данного предложения проголосовали 135 депутатов Совета кантонов (малой палаты парламента) и 48 выступили «за». 

Напомним, ранее Швейцария согласилась на перепродажу 25 списанных танков Leopard 2 Германии, при условии, что танки не будут переданы Украине.

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