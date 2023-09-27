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ВСУ не могут удерживать оборону против армии России, поэтому они вынуждены отступать. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
«С этого момента инициатива в руках русских, и в конце концов украинская линия обороны рухнет, вероятно, им придется отступать за Днепр и сдать большие территории», — выразил мнение эксперт.Экс-разведчик также считает, что у Украины нет резервов для отпора от всех атак Вооруженных сил Российской Федерации. Контрнаступление ВСУ не увенчалось успехом, в результате чего стало стратегическим поражением Украины и Западных стран. По мнению Ритера, теперь российская армия может сама продолжить наступление.
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