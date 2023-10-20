В США рассказали о шокирующих для Киева подробностях с фронта

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Вооруженные силы РФ на фоне накапливающихся проблем Украины переходят в наступление. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Помощь Запада, представляющая собой критически важный фактор, будет идти на спад. Пока есть слабенький поток, они попытаются так или иначе держаться. Но это не остановит продвижения русских. Как вы знаете, те перешли в наступление», — выразил мнение эксперт.Джонсон считает, что сейчас Израиль отвлекает на себя внимание и оказывает влияние на оказываемую помощь Киеву. В качестве примера экс-сотрудник ЦРУ назвал переброску 101-й воздушно-десантной дивизии из Румынии в Иорданию. Он также обратил внимание на F-16 и другие самолеты, которые Штаты размещают на своих базах в регионе, совершая быстрые и решительные шаги.
«Соединенные Штаты никогда ничего подобного не делали в случае с Украиной», — подытожил Джонсон.
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Алина Юрчак