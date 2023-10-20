В США рассказали о шокирующих для Киева подробностях с фронта

Действия Вооружённых сил Украины (ВСУ) на фронтах спецоперации практически не имеют под собой тактических оснований и больше похожи на попытки добиться хоть какой-то «перемоги». Об этом в беседе с URA.RU рассказал эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.