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По мнению экс-разведчика Вооруженных сил США Скотта Риттера, в ходе контрнаступления большинство бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли свою боеспособность. Об этом он рассказала в интервью YouTube-каналу известного обозревателя Гарланду Никсону.
Экс-разведчик также отметил, что Украина исчерпала свои ресурсы для замещения этих потерь. В такой ситуации, по словам Риттера, у киевского руководства есть потенциальный риск поражения в конфликте.
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Артем Кузьмин