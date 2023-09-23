



Риттер пояснил, что когда потери в подразделении достигают отметки в 50-69 процентов, боеспособность его снижается до критического уровня. По его оценкам, эту степень потерь практически пережили все украинские бригады.Экс-разведчик также отметил, что Украина исчерпала свои ресурсы для замещения этих потерь. В такой ситуации, по словам Риттера, у киевского руководства есть потенциальный риск поражения в конфликте.Российские разведчики уничтожили танк Leopard с экипажем из военнослужащих ФРГСпецназ «Осман» поразил американский броневик MRAP International MaxxProВ США раскрыли, что случилось с Patriot после подрыва в Киеве