В США рассказали об унижении российскими войсками уникальной бригады ВСУ

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Впервые российские военные сумели захватить боевую машину пехоты (БМП) CV90, принадлежавшую украинским вооруженным силам, сообщает Дэвид Экс, аналитик Forbes. По его мнению, это был настоящий удар для престижа уникальной бригады ВСУ.
Аналитик отметил, что кроме поврежденной CV90, экипаж которой, на его взгляд, успел катапультироваться, еще две БМП были замечены в боевых действиях и смогли отступить с поля боя.
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