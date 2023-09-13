В США разглядели неспособность ВСУ противостоять российской технике

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Вооруженные силы Украины показали свою неспособность противостоять российской технике на передовой, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«ВСУ показали, что неспособны противостоять российским вертолетам, противотанковым ракетам, и именно поэтому они до сих пор застряли за пределами первой линии обороны, где их уничтожают», - прокомментировал ситуацию Риттер.
По словам эксперта, украинские войска не обладают ни одним качеством, необходимым для ведения успешного боя.
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Евгения Парфентьева