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В США разглядели неспособность ВСУ противостоять российской технике

Риттер: ВСУ уязвимы перед российской техникой на передовой
13 сентября 2023, 19:29
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы Украины показали свою неспособность противостоять российской технике на передовой, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«ВСУ показали, что неспособны противостоять российским вертолетам, противотанковым ракетам, и именно поэтому они до сих пор застряли за пределами первой линии обороны, где их уничтожают», - прокомментировал ситуацию Риттер.

По словам эксперта, украинские войска не обладают ни одним качеством, необходимым для ведения успешного боя.


Риттер считает, что с такой скоростью реагирования, украинцам потребуется не меньше 20 лет, чтобы дойти, хотя бы, до Мелитополя.

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#военная техника
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Российские силы поразили три безэкипажных катера ВСУ в Черном море
МО: Российские войска в акватории Черного моря уничтожили три катера ВСУ
13 сентября 2023, 19:36

Фото: iStock/Roman Zaika

Военно-морские силы РФ уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.
«Тринадцатого сентября текущего года в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера ВСУ», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Напомним, 10 сентября российские самолёты морской авиации Черноморского флота РФ уничтожили следовавшие в направлении Крыма три катера производства США Willard Sea Force с десантными группами Вооружённых сил Украины (ВСУ) у острова Змеиный, в западной части акватории Чёрного моря. 

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#всу
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#вмф
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СБУ провела проверку состояния радиационной безопасности на территории Украины
СБУ: в результате проверки на радиацию не было обнаружено опасных веществ
13 сентября 2023, 17:52

Фото: iStock/OlyaSolodenko

На территории Украины проводится масштабная проверка состояния радиационной безопасности. Об этом в своём Telegram-канале сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
За неделю СБУ совместно с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты ВСУ, Нацгвардией и Госпогранслужбой проверили населённые пункты, объекты критической инфраструктуры, транспортные средства, пункты пропуска через границу и иные территории.

В результате проведённой проверки не было обнаружено опасных радиоактивных материалов, а также загрязнения окружающей среды радиоактивными веществами. 

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#украина
#проверка
#всу
#сбу
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Политик Миронов предложил расширить зону проведения СВО
Миронов после атаки ВСУ на Севастополь предложил расширить зону действия СВО
13 сентября 2023, 17:33

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Глава партии «Справедливая Россия – За правду!» Сергей Миронов после совершения украинскими войсками ракетной атаки на Севастополь предложил расширить зону действия СВО. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Миронов предложил создать аналог морской Конвенции Монтрё, которая в 1936 году восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. То есть, этой мерой будет введено ограничение на нахождение в Чёрном море военных кораблей третьих стран. Кроме того, он предложил создать бесполётную зону для самолётов и БПЛА других государств. Исключением станут только гражданские самолёты.

Также политик заявил, что необходимо расширить зону проведения СВО, затронув территории Новороссии и Причерноморье, поскольку, по словам Миронова, «освобождать от неонацистов надо всю Украину».

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#обстрел
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ВСУ обстреляли Севастополь ракетами Storm Shadow
Sky News: ВСУ использовали британские Storm Shadow при атаке на Севастополь
13 сентября 2023, 17:21

Фото: iStock/Alexyz3d

Вооруженные силы Украины нанесли удар по инфраструктуре Севастополя британскими ракетами Storm Shadow, об этом сообщает Sky News.
«Украина использовала британские крылатые ракеты для нанесения мощного удара в Крыму», - прокомментировали ситуацию в издании. 

Как отметили в Sky News, эту информацию предоставил один украинский и один западный источник. 

В ночь на 13 сентября ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. Серго Орджоникидзе в Севастополе. Кроме того, три безэкипажных катера атаковали во время морского перехода группу кораблей Черноморского флота. Средствами противовоздушной обороны семь крылатых ракет были уничтожены. Остальным удалось долететь до цели.

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#украина
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#удар
#севастополь
#великобритания
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Стало известно, как скажется на Украине потеря помощи от США и ЕС
FA: Украина столкнётся с тяжёлыми проблемами при потере поддержки США
13 сентября 2023, 17:00

Фото: iStock/gopixa

Западные страны не могут гарантировать дальнейшую поддержку Украины, а возможная потеря помощи от США может привести к более тяжёлым последствиям, чем потеря помощи от Европы. Об этом сообщает американский журнал Foreign Affairs.
Уточняется, что, если Европа не сможет предоставлять военную помощь Украине, страна справится, поскольку у неё останется мощный помощник в виде США. При этом, потеря поддержки от Вашингтона обернётся для Украины тяжёлыми последствиями.

Ранее сообщалось, что Россия выразила протест НАТО из-за продолжения поставок вооружения на Украину. Министр обороны Сергей Лавров неоднократно отмечал, что США и НАТО являются непосредственными участниками конфликта на Украине, поскольку не только поставляют оружие, но и обучают украинских военнослужащих на территориях Великобритании, Германии, Италии и других государств.

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#украина
#сша
#ес
#поставки
#вооружение
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Русские разведчики в бою под Вербовым пленили американского наемника (видео)
Российские бойцы под Вербовым захватили в бою пленных и западную технику
13 сентября 2023, 15:33

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Разведчики 1430-го полка рассказали об ожесточенном бое между Работино и Вербовым. В ходе столкновения российские бойцы сумели захватить неповрежденный западный танк и 12 пленных, среди которых был один американский наемник.
Командование ВСУ приказало солдатам взять Вербовое любой ценой, что приводит к огромным потерям в рядах боевиков. Во время очередной атаки российские бойцы подпустили противника на дистанцию 150-200  метров, после чего открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и ПТУРа (противотанковая управляемая ракета). В результате удалось подбить два танка и две бронемашины, передает телеграм-канал Readovka.

Боец с позывным Бор рассказал, что в ходе контратаки удалось захватить 12 пленных, один из которых оказался американским наемником. Большинство украинцев были ранены, российские солдаты перевязали, стянули руки стяжками и отправили в тыл. Также удалось захватить неповрежденный танк западного производства.

Больше всего российских военных удивило то, как солдаты противника бесконечной вереницей шли на убой. «Они шли — мы стреляли, они шли — мы стреляли», — вспоминал Бор. Самоубийственные  приказы командования ВСУ привели только к бессмысленным потерям.






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#ракета
#солдаты
#всу
#танк
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ВСУ несут гигантские потери, бросая в бой все новые резервы у Работино
Рогов: ВСУ несут колоссальные потери у Работино
13 сентября 2023, 15:12

Фото: iStock/JARAMA

Киевское руководство бросило новые резервы в район села Работино Запорожской области из-за огромных потерь. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Неся колоссальные потери, командование ВСУ бросило в бой новые резервы. Подкрепления вступили в бой на самом горячем, ореховском направлении в районе сел Работино и Вербовое», - цитирует РИА Новости Рогова.

По его словам, на протяжении минувшей ночи украинские военные пытались штурмовать российскую оборону. Однако по ним были нанесены артиллерийские и минометные удары, также присоединились и боевые вертолеты.

Таким образом, Рогов подчеркнул, что ВС РФ успешно удерживают свою оборону, пресекая все попытки прорыва ВСУ. Он также отметил, что на поле боя остаётся много погибших украинских военных, а также уничтоженной техники противника, среди которое есть образцы западного производства.

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#новости
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#вс рф
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Шойгу: ВС России продолжают уничтожать технику и военных ВСУ
13 сентября 2023, 15:04

Фото: РИА Новости / Вадим Савицкий

Вооруженные силы РФ продолжают уничтожение боевой техники и личного состава ВСУ, пытающихся вести контрнаступление. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-1».
«Войска занимаются тем, что держат активную оборону на нужных и необходимых направлениях: где-то она сложнее, где-то она проще, но могу сказать, что ребята действуют уверенно, командиры действуют уверенно, надежно», — сказал он.
Шойгу также заявил, что выбивание техники противника является первостепенной задачей.  Глава минобороны также уверил, что у России нет никаких вариантов, кроме победы на Украине. 

Ранее Сергей Шойгу во время выступления на XI Московской конференции по безопасности заявил, что военные ресурсы Украины почти исчерпаны.

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#военные
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В Минобороны раскрыли судьбу кораблей, поврежденных при ударе по Севастополю
Минобороны РФ: Два корабля ВМФ, поврежденных при ударе по Севастополю, восстановят
13 сентября 2023, 14:30

Фото: iStock/alekseystemmer

Два корабля ВМФ, которые были повреждены в результате атаки ВСУ на судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, будут восстановлены и продолжат нести свою боевую службы. Так заявили в Минобороны России.
«Два корабля Военно-Морского Флота, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в городе Севастополь и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Напомним, минувшей ночью ВСУ атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, выпустив 10 крылатых ракет, также три безэкипажных катера попытались ударить по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.  В результате вражеской атаки были повреждены два корабля, которые находятся на ремонте.

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