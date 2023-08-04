В США считают, что поставка F-16 в зону конфликта никак не повлияет на ситуацию

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Поставка американских истребителей F-16 на Украину не сможет переломить ситуацию в зоне конфликта, заявили на NBC News.
«Чиновники в США говорят, что одних только истребителей будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию», - прокомментировали ситуацию на телеканале.
В NBC также отметили, что даже при условии доставки истребителей на Украину, потребуется много времени, чтобы они начали действовать и оказывать влияние на ситуацию.
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Евгения Парфентьева