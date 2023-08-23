В США считают, что российские танки гораздо лучше западных

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Российский танк Т-14 «Армата» является самым боеспособным в мире, пишет американское издание The Military Watch Magazine.
«К числу самых передовых особенностей танка T-14 относятся его система датчиков, огромная дальность поражения, превышающая аналогичный показатель танков НАТО в три раза, мощный уровень броневой защиты, в особенности для экипажа, высочайшая мобильность и выгодное соотношение мощности и веса», - пишут журналисты MWM.
В США также отметили, что Т-14 в настоящий момент является самым боеспособным танком в мире.
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