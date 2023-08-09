В США считают, что Россия обладает необходимыми ресурсами для взятия Киева

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Российская армия обладает необходимыми ресурсами, чтобы дойти до Киева, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Россия обладает резервами, которые позволят ей быстро пересечь Днепр и пойти на Киев, это мое мнение», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
Он также отметил, что российские войска могут пойти в наступление по всей линии боевого соприкосновения.
Ранее Макгрегор заявил, что Польша и Латвия могут оккупировать часть территорий Западной Украины. Эксперт отметил, что Варшава и Вильнюс могут продвинуться вглубь Украины примерно на 300 километров. Ранее на это территории располагалась Речь Посполитая.
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Евгения Парфентьева