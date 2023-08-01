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В США считают, что украинцев отправляют на убой, как скот

Ларри Джонсон: Контрнаступление ВСУ превратилось в бойню
01 августа 2023, 15:08

Фото: iStock/Olena_Z

Западные кураторы требуют от солдат Вооруженных сил Украины решительных действий, несмотря на то, что к боям с профессиональной российской армией они совершенно не готовы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«В действительности их отправляют на убой. Пожалуй, лучше происходящее не опишешь», - прокомментировал ситуацию Джонсон.

По его словам, киевский режим бросает неподготовленных бойцов и западную технику на российские оборонительные укрепления только потому, что испытывает сильное давление Запада.


К тому же, у украинцев осталось крайне мало артиллерии, а авиации и вовсе практически нет, заключил Джонсон.

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#всу
#сво
#вс рф
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За ВСУ воюет американец, которого в США обвиняют в двойном убийстве
The Intercept: ВСУ завербовали американца, которого обвиняют в двойном убийстве в США
01 августа 2023, 13:58

Фото: iStock/Michael Nesterov

Вооруженные силы Украины не гнушаются принимать в свои ряды даже иностранных наемников, которых обвиняют по тяжким статьям на Родине, пишет издание The Intercept.
Американец Крэйг Лэнг вступил в ряды армии США в 18 лет. Как завершилась его служба – неизвестно, но в 2015 году он переехал жить на Украину. В США Лэнга подозревают в двойном убийстве, сейчас же он сражается в «Правом секторе»*, который, как признает сам американец, придерживается ультранационалистической идеологии.  

При этом, в Минюсте Украины комментировать эту ситуацию отказались.  

«О, они все знали об этом. Всем было наплевать», - заявил сам Лэнг в интервью The Intercept.

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

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#сша
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Экс-минобороны Украины Загороднюк сообщил о двух миллионах мин на территории страны
01 августа 2023, 13:13

Фото: iStock/Jakub Laichter

Контрнаступление Украины идёт медленно из-за примерно двух миллионов мин, заложенных на территории страны. Об этом заявил экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Он утверждает, что украинские военные вынуждены медленно продвигаться и заранее изучать территорию из-за большого количества мин, которые расположены очень близко друг к другу.

Также он уточнил, что процесс разминирования – сложная операция, на которую уйдёт много времени.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что российские военные смогли предотвратить восемь планирующихся атак ВСУ по двум направлениям. В ходе ведения обороны было уничтожено более 100 боевиков противника.

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#вс рф
#мина
#контрнаступление
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В Минобороны заявили об отражении атаки ВСУ на гражданские суда РФ
Минобороны: ВСУ попытались атаковать гражданские суда РФ в Черном море
01 августа 2023, 13:08

Фото: iStock/Dikuch

В Минобороны РФ заявили, что минувшей ночью ВСУ совершили попытку атаки на российские гражданские транспортные суда с помощью трех безэкипажных катеров в Черном море.
«Сегодня ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что корабли ВМФ, которые сопровождали гражданские суда выявили вражеские катера и ликвидировали их. Таким образом, попытка атаки была пресечена.

Ранним утром 1 августа стало известно, что сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульных кораблей «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота.

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Politico: На Зеленского было совершено около 12 покушений с начала СВО
На Украине есть план смены власти на случай смерти Зеленского
01 августа 2023, 11:21

Фото: iStock/JARAMA

На Украине есть план, по которому будет передаваться власть в случае гибели нынешнего президента Владимира Зеленского, основная роль уготована главе Офиса президента Андрею Ермаку. Об этом пишет издание Politico.
Согласно статье, на Зеленского было совершено не менее 12 покушений с начала проведения специальной военной операции. В случае гибели нынешнего главы Украины формально главой государства становится спикер Верховной Рады. Однако, считается, что Руслан Стефанчук не имеет высокого рейтинга.

«Управляющий орган, скорее всего, будет состоять из Стефанчука в качестве номинального руководителя, а также Андрея Ермака, бывшего кинопродюсера и юриста, возглавляющего администрацию президента, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и министра обороны Алексея Резникова», - считает старший научный сотрудник американской организации Atlantic Council Адриан Каратницкий. 

Также предполагается, что Валерий Залужный останется главным генералом страны.

Также в статье считают, что гибель Зеленского может привести к тому, что союзники Украины начнут склонять ее к переговорам с Россией. Но с большей вероятностью Киев даже в случае смерти президента продолжит конфликт с Россией.

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#гибель
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#операции
#киев
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На Украине признали ответственность за атаку дронов на Москву
В офисе Зеленского заявили, что атаки на Москву будут происходить чаще
01 августа 2023, 11:07

Фото: iStock/alzay

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после очередной атаки беспилотника на Москву заявил, что еще больше дронов впредь будут атаковать Россию.
«Москва ускоренно привыкает к полноценной войне, которая скоро окончательно перейдет на территорию «авторов войны», чтобы собрать с них все долги», - заявил Подоляк.

Таким образом, он подчеркнул, что еще больше «неустановленных дронов» появится на территории России.

Напомним, в ночь на вторник  мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва была атакована беспилотниками, один из них попал в башню в «Москва-Сити». Несколько дронов было сбито в Подмосковье.

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ВС РФ сорвали попытку ВСУ провести ротацию у Клещеевки
01 августа 2023, 10:44

Фото: сайт Кремля

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российскими силами пресечена попытка ротации ВСУ на северо-западе от Клещеевки, эта местность находится под контролем ВСУ.
«По Клещеевке, особенно в западной части, были пресечены достаточно серьезные попытки противника перебросить резервы, провести ротацию, потому что те подразделения врага, которое даже зашли на высоту, они уже на последнем издыхании», - сказал Пушилин в эфире «Соловьев Live».

При этом он подчеркнул, что попытка была пресечена, уточнив, что высоты на северо-западе от Клещеевки временно находятся под контролем ВСУ.

По последним данным, Пушилин заявил, что ВС РФ полностью взяли под контроль населенный пункт под Артемовском, обстрелы со стороны ВСУ продолжаются. Он также отметил, что украинские формирования перебрасывают резервы на запад от города.

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#пушилин
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Брянское село Чуровичи попало под обстрел ВСУ
01 августа 2023, 10:34

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Украинская сторона обстреляла село Чуровичи Климовского района в Брянской области, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«В результате обстрела повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки, два легковых автомобиля, здание недействующего социального учреждения», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, при обстреле никто из местных жителей не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Идет ликвидация последствий обстрела.

В понедельник, 31 июля, украинская сторона обстреляла село Ломаковка Стародубского муниципального округа в Брянской области. Пострадавших также не оказалось.

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Пушилин заявил, что российские войска взяли село Клещеевка под Бахмутом
Пушилин: Клещеевка находится под контролем российских военных
01 августа 2023, 09:59

Фото: сайт Кремля

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что населённый пункт Клещеевка под Артёмовском находится под контролем Вооружённых сил России. Об этом он сообщил в эфире «Соловьёв Live».
По словам главы региона, ВС РФ полностью взяли под контроль населенный пункт под Артемовском, обстрелы со стороны ВСУ продолжаются. Он также отметил, что украинские формирования перебрасывают резервы на запад от города.  

Ранее, Пушилин сообщил о переходе российских подразделений в контратаку на Краснолиманском направлении. Он отметил успехи армии и ее закрепление на некоторых позициях. Врио главы ДНР ​указал на обостренную ситуацию в северной части района. 

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#контроль
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#вс рф
#запад
#пушилин
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Собака спасла бойцов от подрыва на мине в зоне СВО
01 августа 2023, 09:51

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

В одной из частей российских войск на Свато-Кременном направлении вместе с военнослужащими боевую службу несет собака, беспородная, но очень умная. Однажды дворняга спасла бойцов от подрыва на вражеской мине.
Солдаты очень любят своего четвероногого друга и воспринимают его не только как питомца, но и как боевого товарища. Они сшили собаке шлейку из камуфляжа с шевронами российской армии. Один из офицеров после окончания боевых действий планирует забрать ее к себе домой, передает телеграм-канал Readovka. Бойцы рассказали, как однажды во время боевого дежурства животное буквально спасло им жизнь.

Группа бойцов ночью вышла в дозор, а собака увязалась за ними. Умное животное не лаяло, передвигалось тихо, «соблюдало секретность», как шутили солдаты. Но внезапно животное заскулило, уткнувшись носом в землю, а потом стало кидаться под ноги, буквально не пуская бойцов, стараясь их задержать. Осторожно приблизившись к месту, которое заинтересовало дворнягу, военные увидели противопехотную мину, на которую наверняка бы наткнулись в темноте, если бы не собака. После этого случая умная и храбрая дворняга окончательно стала всеобщей любимицей.

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