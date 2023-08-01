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Западные кураторы требуют от солдат Вооруженных сил Украины решительных действий, несмотря на то, что к боям с профессиональной российской армией они совершенно не готовы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«В действительности их отправляют на убой. Пожалуй, лучше происходящее не опишешь», - прокомментировал ситуацию Джонсон.
По его словам, киевский режим бросает неподготовленных бойцов и западную технику на российские оборонительные укрепления только потому, что испытывает сильное давление Запада.
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Евгения Парфентьева