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Вооруженные силы РФ смогут освободить Харьков без особого труда, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S.Tour of Duty.
«ВСУ находятся на грани краха, а резервы, которые есть у России, могут позволить ее военным легко взять Харьков», - прокомментировал ситуацию Риттер.
Ранее Риттер заявил, что совсем скоро российские силы полностью ликвидируют военные базы Вооруженных сил Украины в Одессе. По словам эксперта, полная ликвидация военного потенциала ВСУ в регионе защитит Россию от атак киевского режима в Черном море.
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