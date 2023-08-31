В США сочли мобилизацию на Украине переходом в оборону

Фото: iStock/undefined undefined
По словам бывшего американского разведчика, сторона конфликта, которая проигрывает на линии фронта, переходит в оборону. Эксперт подчеркнул, что руководство Украины планирует подготовку к оборонительным действиям, которые могут начаться осенью.
Читайте также:
В Харьковскую область прибыла комиссия из Киева для проверки численности ВСУ
«Совсем спятил»: На Западе пришли в шок от наглого требования Зеленского
Mash: На Украине готовится новая волна тотальной мобилизации