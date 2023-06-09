В США сообщили о готовности ВСУ убивать россиян для захвата Крыма

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По его словам, будет лучше, если украинским военнослужащим удастся установить контроль над Крымом путем вывода граждан без единого выстрела.
«Но, если им придется убить или взять в плен каждого россиянина на полуострове, они это сделают», - отметил Ходжес.Он также подчеркнул, что захват крымских территорий имеет для Киева крайне важное значение. Генерал отметил, что, таким образом, получится «вытеснить» российский флот из центральной и западной части Черного моря. В итоге, будет получен доступ из Одессы к мировым торговым путям по океанам.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в ЛНР уличили командование ВСУ в занижении потерь.