В США сообщили о ловушке, устроенной для украинской армии

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Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер написал в своей статье, что танки Abrams, которые недавно были переданы США Украине, станут легкой мишенью для ВС России, так как украинские солдаты не обладают необходимыми навыками эффективного управления. Об этом сообщает Sputnik.
По мнению Риттера, танк Abrams станет для ВСУ мобильным стальным гробом. Бывший разведчик отметил, что ВСУ пройдут обучение только базовым навыкам управления танками, по этой причине украинские войска не смогут попадать точно в цель с помощью Abrams.
Риттер подчеркнул, что история с Abrams будет такой же, как и с немецкими Leopard 2A6, шведскими Strv 122 и британскими Challenger.
Ранее военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер заявил, что украинские войска потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) уже как минимум третью часть переданных Западом танков Leopard.
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Риттер подчеркнул, что история с Abrams будет такой же, как и с немецкими Leopard 2A6, шведскими Strv 122 и британскими Challenger.
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Екатерина Коршунова