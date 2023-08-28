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Экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong сказал, что украинские военные сталкиваются с существенными потерями в Запорожской области.
«82-я десантно-штурмовая бригада с танками Challenger и другим военным оборудованием терпит серьезные потери в районе Работино», — подчеркнул Риттер.Он также заметил, что попытка контрнаступления со стороны ВСУ не увенчалась успехом, так как украинские войска не могут изменить ситуацию на фронте, и их резервные силы исчерпываются.
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Артем Кузьмин