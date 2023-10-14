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Западная поддержка ВСУ может ослабнуть после выборов в Польше, что станет настоящим ударом для Киева. Об этом сообщает 19fortyfive.
«Если усталость Польши от войны отразится на Западе, поддержка Украины может уменьшиться, поскольку конфликт вступает в третий год», — пишет автор материала.
Сообщается, что республиканцы также выступают против дополнительной поддержки Киева со стороны Вашингтона. В Словакии также пообещали прекратить поддерживать Украину.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада. На данный момент перед Украиной стоит вопрос выживания. Быстрое завершение военных действий, на которое надеялись киевские власти, не произошло.
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