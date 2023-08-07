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Украина уже не в состоянии скрывать колоссальные потери, которые несут ВСУ в ходе своего контрнаступления. Так считает бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.
«Украинцы уже не могут это скрывать. Люди смотрят на увеличение кладбищ на Украине, они растут в геометрической прогрессии. По мере того, как тела привозят домой, у украинцев уже заканчивается место для их захоронения», — заявил Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
Он отметил, что украинское командование пытается справиться с потерями, отправляя все больше украинских военных на поле боя. Однако, по мнению Риттера, такой подход только увеличит число жертв. Таким образом, американский военные уверен, что за последний месяц лета потери ВСУ могут составить около 500 тысяч убитыми.
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