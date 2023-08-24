В США указали, как Украина повторяет сценарий фашистской Германии

Китайский военный аналитик Го Сюань заявил агентству РИА Новости, что украинский план на контрнаступление не увенчался успехом, частично из-за эффективно организованной российской обороны. По его словам, Вооруженные Силы Украины не смогут прорезать сухопутное соединение между Крымом и российским материком в районе Мелитополя.