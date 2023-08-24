Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В США указали, как Украина повторяет сценарий фашистской Германии

В США указали, как Украина повторяет сценарий фашистской Германии

Макгрегор: Украина оказалась в безвыходной ситуации, как и Германия в 1945 году
24 августа 2023, 09:17

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Украина оказалась в ситуации аналогичной той, в которой находилась Германия в 1945 году, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Тогда (в 1944 году) немецкая армия лишилась воздушного прикрытия. Несмотря на то, что у них было хорошее вооружение, новейшее оборудование, танки, только что сошедшие с конвейера, они не могли эффективно сражаться. Каждый раз, когда они выходили из укрытия, их тут же атаковали и уничтожали. То же самое сейчас происходит на Украине», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.

Он также напомнил, что даже на грани краха Германия не пошла на мирные переговоры с Россией. То же самое сейчас делает Украина.


По мнению Макгрегора, для Украины все кончено уже сейчас.

Читайте также:

Скотт Риттер заявил, что Украину ждет участь Японии 1945 года

Минобороны: ПВО уничтожила три украинских БПЛА в Брянской и Калужской областях

Экс-советник Кучмы Соскин: Последние резервы ВСУ несут тяжелые потери в Запорожье
#украина
#германия
#сша
#сво
Читайте нас в
ВСУ обстреляли село в Брянской области
Богомаз: Украинские силы нанесли удар по селу Белая Березка в Брянской области
24 августа 2023, 08:19

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы Украины нанесли удар по мирному селу Белая Березка в Брянской области, об этом заявил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«ВСУ обстреляли поселок Белая Березка. Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено энергоснабжение», - прокомментировал ситуацию Богомаз. 

Он также отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы. 

23 августа российские системы ПВО уничтожили два беспилотника вблизи поселка Шайковка в Калужской области. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, об этом сообщил губернатор ​региона Владислав Шапша

Вчера под повторным обстрелом санатория в в селе Лавы Белгородской области погибли три человека.

Читайте также:

Скотт Риттер заявил, что Украину ждет участь Японии 1945 года

Минобороны: ПВО уничтожила три украинских БПЛА в Брянской и Калужской областях

Экс-советник Кучмы Соскин: Последние резервы ВСУ несут тяжелые потери в Запорожье
#всу
#обстрел
#село
Читайте нас в
Скотт Риттер заявил, что Украину ждет участь Японии 1945 года
Риттер: НАТО предлагает Украине торговать территориями
24 августа 2023, 07:18

Фото: iStock/photographer

Владимиру Зеленскому придется пойти на капитуляцию, как это сделала Япония в 1945 году, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в X (бывший Twitter).
«Именно НАТО предложила сделку. Россия ничем не торгует», - так Риттер прокомментировал пост Зеленского, в котором президент Украины заявил, что не будет торговать территориями в обмен на членство в НАТО. 

Бывший разведчик считает, что у Украины не останется иного выхода, кроме капитуляции. К своему комментарию Риттер прикрепил фото Токийского залива 2 сентября 1945 года.

«Это твое будущее. Наслаждайся», - обратился Риттер к Зеленскому. 

Ранее Риттер заявил, что у Вооруженных сил Украины не останется ресурсов, когда российская армия разобьет их в Запорожской области. Главной проблемой Киева Риттер назвал катастрофическую нехватку живой силой. 

Читайте также: 

Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ продвигается очень сложно

MWM: Российский танк Т-14 в разы превосходит западные машины

Военный эксперт Шурыгин объяснил, как можно предотвратить атаку БПЛА ВСУ на Москву
 
 
#украина
#нато
#сша
#япония
#владимир зеленский
Читайте нас в
В Калужской и Брянской областях сбили украинские беспилотники
Минобороны: ПВО уничтожила три украинских БПЛА в Брянской и Калужской областях
24 августа 2023, 06:16

Фото: iStock/NatureNow

Министерство обороны России заявило о пресечении попытки украинской стороны осуществить террористические действия с использованием беспилотников.
В ночные часы два дрона были уничтожены ПВО в районе Брянской области, еще один — в Калужской области. Как подтвердили в ведомстве, в результате инцидента никто не пострадал.

Читайте также:

Российская ПВО сбила два украинских дрона над Брянской областью

Путин вручил награды экипажу танка «Алёша», в одиночку уничтожившему бронероту ВСУ

Разведывательный дрон с камерой упал на железную дорогу в Таганроге
#часы
#награды
#дрон
#минобороны
#пво
Читайте нас в
В Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелся магазин
24 августа 2023, 04:41

Фото: iStock/Diy13

В Донецке после обстрела ВСУ загорелось здание магазина. Об этом пишет РИА Новости.
Тушением огня занимаются расчеты пожарной службы.

Отмечается, что украинские снаряды также попали на территорию больницы им. Вишневского. В одном из корпусов пострадали стены и окна.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Сети появилось видео прилета снаряда ВСУ по центру Донецка

Группировка «Запад» показала захваченные позиции ВСУ близ Купянска

Экс-советник Кучмы Соскин: Последние резервы ВСУ несут тяжелые потери в Запорожье


#сво
#всу
#обстрел
#донбасс
Читайте нас в
В Сети появилось видео прилета снаряда ВСУ по центру Донецка
RT опубликовал видео прилета снаряда ВСУ по центру Донецка
24 августа 2023, 03:53

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

В Сети появились кадры прилета снаряда ВСУ по жилому кварталу в Донецке.
Соответствующее видео публикует RT в своем Телеграм-канале.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Группировка «Запад» показала захваченные позиции ВСУ близ Купянска

Экс-советник Кучмы Соскин: Последние резервы ВСУ несут тяжелые потери в Запорожье

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

#видео
#сво
#всу
#донецк
Читайте нас в
Группировка «Запад» показала захваченные позиции ВСУ близ Купянска
Минобороны: Группировка «Запад» показала захваченные позиции ВСУ близ Купянска
24 августа 2023, 03:42

Фото: сайт Минобороны РФ

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Запад» показали позиции ВСУ на Купянском направлении, захваченные в ходе наступления российских войск. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.
Отмечается, что штурмовые отряды группировки «Запад» работают на сложных участках фронта и продвигаются вперед за счет рельефа местности для ведения огня и подавления огневых точек ВС Украины. 


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Экс-советник Кучмы Соскин: Последние резервы ВСУ несут тяжелые потери в Запорожье

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

В США предрекли отступление ВСУ за Днепр из-за потерь


#сво
#всу
#запад
#россия
Читайте нас в
Экс-советник Кучмы Соскин: Последние резервы ВСУ несут тяжелые потери в Запорожье
24 августа 2023, 03:32

Фото: iStock/JARAMA

Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Запорожском направлении тяжелые потери несут последние резервы ВСУ. Соответствующее видео опубликовано на его YouTube-канале.
По его словам, последние резервы украинской армии не смогли пережить столкновение с ВС РФ в южной части фронта. Он добавил, что 82-я десантно-штурмовая бригада уже сильно пострадала.

«До нее там была другая бригада, она тоже многое потеряла», — отметил Соскин.

Он обвинил Киев в намеренном засекречивании данных о потерях ВСУ, так как украинские власти скрывают катастрофу, которой обернулась попытка контрнаступления Украины.

Читайте также:

Китайский военный эксперт объяснил, почему контрнаступление ВСУ провалилось

В США предрекли отступление ВСУ за Днепр из-за потерь

Украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию ДНР


#всу
#вс рф
#киев
#контрнаступление
Читайте нас в
Китайский военный эксперт объяснил, почему контрнаступление ВСУ провалилось
Эксперт Го: крепкая линия обороны российских сил сорвала контрнаступление ВСУ
24 августа 2023, 03:22

Фото: iStock/JARAMA

Китайский военный аналитик Го Сюань заявил агентству РИА Новости, что украинский план на контрнаступление не увенчался успехом, частично из-за эффективно организованной российской обороны. По его словам, Вооруженные Силы Украины не смогут прорезать сухопутное соединение между Крымом и российским материком в районе Мелитополя.
«Украинская армия начала крупномасштабное контрнаступление 4 июня с применением классической тактики: атака вдоль всего фронта в тысячах километров, в поисках уязвимых мест в оборонительных линиях для последующего прорыва», — отметил эксперт.
Тем не менее, Го Сюань подчеркнул, что российская оборонительная линия, строившаяся восемь месяцев, оказалась непроницаемой. Кроме того, российская армия, обладая превосходством в артиллерийской и авиационной поддержке, имеет больше оборонительных сил, чем наступательных со стороны ВСУ.

Читайте также:

Зеленский признал постоянную нехватку оружия и боеприпасов у ВСУ

Медведчук заявил, что гибель Украины уже не остановить

Верховная рада приняла постановление, исключающее любые территориальные уступки
#эксперт
#армия
#гибель
#всу
#зеленский
#атака
#контрнаступление
Читайте нас в
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
ВСУ выпустили по Донецку шесть кассетных снаряда калибром 155 миллиметров
24 августа 2023, 03:04

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации сообщило, что украинские военные осуществили обстрел Киевского и Ворошиловского районов Донецка, использовав при этом четыре 155-миллиметровых кассетных снаряда.
«В 01:55 мск по направлению на населенный пункт Яснобродовка — город Донецк было выпущено два кассетных снаряда калибром 155 мм... В 02:00 мск по той же траектории были выпущены еще два кассетных снаряда такого же калибра», - указывается в информационном сообщении телеграм-канала центра.
Дополнительно сообщается, что в 00:25 и 01:45 мск украинские войска произвели обстрел Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 мм. Позже было добавлено, что в 02:10 мск были осуществлены еще два выстрела кассетными снарядами по Киевскому и Ворошиловскому районам города.

Читайте также:

Украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку, Ясиноватую и Ясиноватский район

При обстреле Донецка со стороны ВСУ был разрушен фасад многоквартирного дома

#город
#дома
#всу
#обстрел
#донецк
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников