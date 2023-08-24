В США указали, как Украина повторяет сценарий фашистской Германии

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Украина оказалась в ситуации аналогичной той, в которой находилась Германия в 1945 году, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Тогда (в 1944 году) немецкая армия лишилась воздушного прикрытия. Несмотря на то, что у них было хорошее вооружение, новейшее оборудование, танки, только что сошедшие с конвейера, они не могли эффективно сражаться. Каждый раз, когда они выходили из укрытия, их тут же атаковали и уничтожали. То же самое сейчас происходит на Украине», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
Он также напомнил, что даже на грани краха Германия не пошла на мирные переговоры с Россией. То же самое сейчас делает Украина.
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