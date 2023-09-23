В США указали, какой ход Путина помешал Зеленскому в ООН

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Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что визит Владимира Зеленского в США оказался провальным из-за потери Украиной регионов, которые необходимы Вашингтону ради доступа к природным ресурсам. Об этом Джонсон сообщил в интервью на Youtube-канале Стивена Гарднера.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский на Генассамблее ООН вел себя очень эмоционально в отношении стран-поставщиков вооружения. Зеленский «яростно критиковал страны», которые, по его мнению, недостаточно быстро осуществляют поставку вооружений.
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