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Полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что предоставление информации ВСУ для нанесения ударов по российским объектам с использованием разведывательных самолетов НАТО можно рассматривать как акт агрессии против РФ. Об этом Уилкерсон сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
По мнению полковника, у РФ есть все права рассматривать самолеты или любую другую воздушную технику НАТО как законную цель в пределах вооруженного украинского конфликта.
Напомним, командир разведгруппы ВС РФ, действующей на запорожском направлении, с позывным «Легенда» сообщил, что разведчики ВС РФ уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем. По словам «Легенды», механик-водитель подбитого танка «несколько раз сказал, что он не наемник, а военнослужащий Бундесвера и весь экипаж из одной роты».
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«Мы играем в очень опасную игру», — отметил Уилкерсон.
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Екатерина Коршунова