В США указали признаки нового этапа контрнаступления Украины

Фото: iStock/rarrarorro
Усилия ВСУ на фронте указывают на начало нового этапа контрнаступления. Об этом информирует телеканал CNN.
По мнению журналистов, украинские военнослужащие удваивают усилия по прорыву обороны ВС РФ. Также, Украина направляет для ведения боевых действий бригады и батальоны в полном составе. Обозреватели США уверены в начале новой волны наступления ВСУ.
Аналитик Института изучения войн Джоржд Баррос отметил, что в ходе попыток наступления, украинские военнослужащие сталкивались с многоуровневой защитой российских границ и плотными минными полями.
Ранее, об активизации ВСУ на Запорожском направлении заявил президент России Владимир Путин.
Читайте также:
Минобороны РФ: ВСУ продолжили наступление в Запорожской области
Российская армия готова к большому наступлению
ВСУ проводят ротацию после очередного провального наступления
Аналитик Института изучения войн Джоржд Баррос отметил, что в ходе попыток наступления, украинские военнослужащие сталкивались с многоуровневой защитой российских границ и плотными минными полями.
Читайте также:
Минобороны РФ: ВСУ продолжили наступление в Запорожской области
Российская армия готова к большому наступлению
ВСУ проводят ротацию после очередного провального наступления
Анастасия Крестьянова