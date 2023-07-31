Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В США указали признаки нового этапа контрнаступления Украины

В США указали признаки нового этапа контрнаступления Украины

CNN: ВСУ усилили натиск, что может указывать на новый этап контрнаступления
31 июля 2023, 07:07

Фото: iStock/rarrarorro

Усилия ВСУ на фронте указывают на начало нового этапа контрнаступления. Об этом информирует телеканал CNN.
По мнению журналистов, украинские военнослужащие удваивают усилия по прорыву обороны ВС РФ. Также, Украина направляет для ведения боевых действий бригады и батальоны в полном составе. Обозреватели США уверены в начале новой волны наступления ВСУ.

Аналитик Института изучения войн Джоржд Баррос отметил, что в ходе попыток наступления, украинские военнослужащие сталкивались с многоуровневой защитой российских границ и плотными минными полями.


Ранее, об активизации ВСУ на Запорожском направлении заявил президент России Владимир Путин.

Читайте также:

Минобороны РФ: ВСУ продолжили наступление в Запорожской области

Российская армия готова к большому наступлению

ВСУ проводят ротацию после очередного провального наступления
#сша
#владимир путин
#украина
#всу
#вс рф
Читайте нас в
ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ в районе Антоновского моста
В Минобороны сообщили об ударах по позициям ВСУ у Антоновского моста в Херсоне
31 июля 2023, 07:24

Фото: iStock/vladj55

ВС РФ нанесли удар по местам дислокации украинских формирований в районе Антоновского моста. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.
По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, российским военнослужащим удалось полностью освободить от ВСУ участок Антоновского моста и установить за ним контроль. Также сообщается, что обстановка в районе моста меняется в пользу группировки войск «Днепр».

В Минобороны добавили, что за минувшие сутки российские войска отразили более десяти попыток наступления ВСУ. 

Российские военнослужащие продолжают выполнять специальные задачи по защите Донбасса в рамках СВО, объявленной 24 февраля прошлого года, президентом РФ Владимиром Путиным. 

Читайте также: 

Минобороны: ВС РФ продвинулись на 300 метров на Купянском направлении

Минобороны РФ сообщило о попытке ночной атаки на Крым

Российские военные пресекли попытку атаки трех украинских БПЛА в Москве 

#военные
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны
Читайте нас в
ТАСС: В зоне СВО испытали новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Сапфир»
31 июля 2023, 06:34

Фото: iStock/Mr_Bendoen

Новый комплекс радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) под названием «Сапфир» испытали в зоне спецоперации, пишет ТАСС.
«Комплекс "Сапфир" испытали в зоне спецоперации, использовали для прикрытия от налета беспилотников частей, которые возводили инженерные сооружения. Комплекс показал себя очень хорошо, без него ребята на выполнение задач не выезжали», — рассказал собеседник агентства.

Россия значительно превосходит Украину в области радиоэлектронной борьбы, сообщило ранее украинское издание «Страна» со ссылкой на представителя Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Игната. С его точки зрения, Украине стоило заняться развитием радиоэлектронной борьбы на более раннем этапе. Он предположил, что недостаточное внимание к этой области могло стать одной из причин неуспешного контрнаступления ВСУ.

Читайте также:

На Украине признали преимущество России в радиоэлектронной борьбе

Курские пограничники приземлили FPV-дрон ВСУ с помощью РЭБ

Business Insider: Российская система РЭБ успешно борется с авиабомбами ВСУ
#всу
#украина
#россия
Читайте нас в
ВСУ теряет солдат в промышленных масштабах
Бывший советник главы Пентагона Макгрегор: Украинская армия несет потери в промышленных масштабах
31 июля 2023, 05:09

Фото: iStock/DmyTo

Переход российских войск от обороны к наступлению ведёт к гибели солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) в «промышленных масштабах». Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем Youtube-канале.
Макгрегор отметил тот факт, что «Россия превратилась в грозную военную державу, какой она не была в феврале 2022 года». По его словам, такой результат обусловлен тем, что российские военные заводы семь дней в неделю работают в круглосуточном режиме.

В итоге, заключил полковник, украинской армии уже не приходится рассчитывать на увеличение военной поддержки со стороны Запада, поскольку НАТО отправило Киеву практически всё, что только было можно. По его словам, ясно, что подобного уровня поддержки уже не будет.

Ранее полковник отмечал, что Украина уже проиграла в военном конфликте, а её вооружённые силы «разваливаются на части».

Читайте также:

Полковник США Дуглас Макгрегор: Украинская армия начала разваливаться под ударами России

Полковник Макгрегор: новое наступление ВСУ приведет к их полному разгрому

Полковник Макгрегор: Зеленский разъярён из-за чудовищных потерь ВСУ
#дуглас макгрегор
#вооружённые силы рф
#всу
Читайте нас в
The Times: Лондон уничтожил 43 танка Challenger 2 вместо того, чтобы отдать их ВСУ
31 июля 2023, 02:44

Фото: iStock/Wirestock

Великобритания уничтожила практически пять десятков танков Challenger 2, которые могли бы быть переданы Вооружённым силам Украины (ВСУ) в качестве военной помощи. Об этом сообщает британское издание The Times.
По сообщению издания, министерство обороны Великобритании приняло решение утилизировать 43 танка, которые составляли основную часть британских бронетанковых войск. По оценкам экспертов, стоимость утилизации такой техники обошлась налогоплательщикам страны в миллионы фунтов стерлингов.

Украинские войска столкнулись с трудностями в использовании Challenger 2 из-за требований властей Великобритании по их эксплуатации и обслуживанию. Военный аналитик и бывший командир танка Challenger 2 Джастин Крамп отметил, что эти танки считаются крупными для Европы, а продолжать хранить их на складах — слишком дорого для английской казны.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что украинские военные уже начали применять Challenger 2 в боевых действиях.

Читайте также:

В Минобороны Британии подтвердили передачу Украине всех обещанных Challenger 2

ВСУ признали, что обещанные танки Challenger 2 так и не пришли

Британцы считают, что непобедимый Challenger 2 потерпят свое первое поражение против ВС РФ
#всу
#танки
#великобритания
Читайте нас в
В Славянске и Краматорске прозвучали взрывы
31 июля 2023, 00:49

Фото: iStock/dzika_mrowka

В городах Славянск и Краматорск, расположенных на оккупированной Украиной части Донецкой народной республики (ДНР), произошли взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Украина.ру».
Согласно данным официального ресурса по оповещению граждан, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, в том числе в Киеве.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном украинским властям Херсоне.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

Читайте также:

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне

Сирены воздушной тревоги ревут на всей территории Украины

В Харьковской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу
#воздушная тревога
#днр
#взрывы
#украина
Читайте нас в
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне
30 июля 2023, 23:56

Фото: iStock/Ivan_Kocha

Взрывы произошли в подконтрольном украинским властям Херсоне, сообщает издание «Суспильне» («Общественное»). Подробности не приводятся. Воздушная тревога в контролируемой Киевом части Херсонской области не объявлялась.
По информации украинского издания «Зеркало недели», взрывы слышны в Корабельном районе и центре города.

При этом воздушная тревога на той части Херсонской области, которая подконтрольна официальному Киеву, вечером 30 июля не объявлялась.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

Читайте также:

Сирены воздушной тревоги ревут на всей территории Украины

В Запорожской области прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ

В Харьковской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу
#взрывы
#херсонская область
#украина
Читайте нас в
Командир ВСУ «Мадьяр»: армия России научилась глушить системы Starlink
30 июля 2023, 21:48

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Командир ВСУ с позывным «Мадьяр» заявил, что у ВС РФ появилась технология, которая позволяет глушить системы спутниковой связи Starlink. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Командир отметил, что российская армия начала испытание этой технологии, и ее готовят к промышленному производству.

Напомним, ранее выяснилось, что Вооруженные силы Украины используют сеть Starlink, принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску, однако иногда он ограничивает ее использование. Был случай, когда Маск отказал Украине в доступе к сети около Крыма. Предполагалось, что ВСУ планировали использовать Starlink для отправки дрона с взрывчаткой с целью атаковать российские корабли в Черном море.

Также Маск временами частично отключал Starlink на территории Украины из-за задолженности за услуги связи.

Читайте также:

Стало известно об отказе Маска предоставить ВСУ доступ к Starlink около Крыма

Российская армия авиаударом уничтожила на правом берегу Днепра пункт управления БПЛА и станцию связи StarLink

Mash: перед обстрелом Белгородской области в небе заметили целый рой спутников Starlink
#армия
#бпла
#технологии
#всу
#илон маск
#украина
#вс рф
#россия
#спецоперация
Читайте нас в
Политолог Перла высказался о скрытом смысле атаки украинских БПЛА в Москве
30 июля 2023, 20:29

Фото: iStock/akiyoko

Политолог Андрей Перла заявил о скрытом смысле атаки украинских БПЛА в Москве. Об этом пишет Царьград.
«Умные люди не со вчерашнего дня говорили, что ресурсов, чтобы «победить Россию на поле боя», у НАТО нет. И в ближайшие годы не будет», — цитирует политолога Царьград.

Перла считает, что осколки Украины превращают в скопление террористов, которое будут атаковать РФ, при этом надеясь на получение поддержки. По мнению политолога, единственный выход для России — это зачистка всей оставшейся под контролем неонацистов территория Украины.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на столицу, в результате которой были слегка повреждены фасады двух офисных зданий в Москва-Сити. По словам мэра, никто не пострадал.

Читайте также:

Военный эксперт Дандыкин предположил, откуда запустили дроны до Москвы

Песков: Путину доложено об атаке беспилотниками на Московский регион

Куйбышевский район Донецка находится под массивным обстрелом
​​​​​
#москва
#эксперт
#сергей собянин
#мэр
#люди
#нато
#рф
#дроны
#беспилотник
#украина
#всу
Читайте нас в
Куйбышевский район Донецка находится под массивным обстрелом
30 июля 2023, 20:04

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что Куйбышевский район Донецка находится под массивным обстрелом.
По предварительной информации, в результате обстрела есть пострадавшие.

Поступили данные о прямом попадании в дом по улице Куйбышева.

Напомним, ранее российские войска в результате контратаки выбили ВСУ из села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта. По словам Рогова, противник пытался закрепиться на линии Уютное-Старомайорское-Урожайное для того, чтобы получить выхода на оперативный степной простор с направлением к побережью Азовского моря.

Также отмечается, что российская армия продвинулась в направлении Новоселовского на Купянском направлении. На этих направлениях украинские военные потеряли более 80 солдат, 4 автомобиля, гаубицу и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Читайте также:

ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс в Брянской области

Российским военным удалось выбить ВСУ из Старомайорского

Песков: Путину доложено об атаке беспилотниками на Московский регион
#пострадавшие
#военные
#армия
#комплекс
#московский регион
#всу
#солдат
#спецоперация
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников