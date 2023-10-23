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Профессор Джозеф Аткинс из университета Миссисипи выразил убеждение в том, что Запад допускает серьезную ошибку, продолжая оказывать поддержку киевским властям. В интервью YouTube-каналу Dialoge Works он подчеркнул, что продолжение этого конфликта ведет лишь к новым человеческим потерям.
«Им невозможно выиграть эту войну, они уже потерпели поражение. Продолжение финансирования — это нравственно и политически ошибочно», - отметил профессор.По словам Аткинса, решение Запада оказывать поддержку Украине определяется исключительно политическими мотивами.
«Это касается не только администрации Байдена и Белого дома, но и лидеров Европы и НАТО. Их политическое будущее связано с украинским конфликтом», - добавил эксперт.Москва ранее неоднократно заявляла, что военная помощь со стороны Запада лишь затягивает конфликт на Украине и не приносит ничего хорошего. Также Россия подчеркивает, что транспортировка вооружений становится законной целью для российской армии.
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