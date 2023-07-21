В США ужаснулись из-за хода Путина против ВСУ

Фото: сайт Минобороны РФ
«Особенностью нынешней российской обороны являются вездесущие БПЛА, которые в режиме реального времени предоставляют армии детальную информацию о местонахождении украинских войск, позволяя ей проводить массированные атаки беспилотниками-камикадзе или наносить точечные удары», — пишет колумнист в своем материале для The Washington Post.
Он отметил, что подобным вызовом со стороны противника не сталкивались даже ВС США при учете их боевого опыта за последние десятилетия.
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