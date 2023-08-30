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Американский радиоведущий Гарланд Никсон заявил, что при нынешних темпах ВСУ уже скоро лишатся всего личного состава, что ознаменует конец контрнаступления. Об этом Никсон сообщил на своем YouTube-канале.
По словам Никсона, киевский режим постепенно теряет поддержку союзников Запада. Никсон также отметил, что при наблюдающемся сокращении состава украинских войск, им будет сложно даже обороняться.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ не смогут захватить Крым даже в случае прямого военного вмешательства всех членов НАТО. Джонсон отметил, что Крым имеет огромное значение для РФ, и любые угрозы его захвата будут рассматриваться как реальные.
Бывший аналитик ЦРУ добавил, что мощные системы ПВО ВС РФ не позволяют украинским войскам наносить по Крыму удары даже современным западным оружием.
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Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ не смогут захватить Крым даже в случае прямого военного вмешательства всех членов НАТО. Джонсон отметил, что Крым имеет огромное значение для РФ, и любые угрозы его захвата будут рассматриваться как реальные.
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Екатерина Коршунова