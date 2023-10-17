В США вынесли Украине приговор

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Американский экс-дипломат Час Фриман заявил, что Украина не осуществит свои планы по захвату российских территорий и может потерять еще больше своих земель. Об этом Фриман сообщил в интервью Youtube-канал Dialogue works.
По мнению Фримана, пролилось очень много крови. Бывший дипломат отметил, что, если переговоры между РФ и Украиной произойдут, то они будут проходить на российских условиях, так как прошлые договоренности между государствами были гораздо выгодными вариантами для киевских властей.
Фриман добавил, что на данный момент ситуация дошла до того, что само существование Украины под угрозой.
Ранее командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, полковник Дмитрий Лисюк заявил, что РФ подготовила мощную оборону и технически превосходит украинскую армию.
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Фриман добавил, что на данный момент ситуация дошла до того, что само существование Украины под угрозой.
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Екатерина Коршунова