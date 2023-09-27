В США выяснили, почему немецкие ракеты Taurus никогда не доедут до Украины

Фото: iStock/vadimrysev
Германия не станет отправлять ракеты Taurus Киеву из-за страха перед Москвой, пишет The Wall Street Journal.
«Коалиционное правительство Германии в общем одобрило поставки Taurus, но канцлер Олаф Шольц приостановил этот шаг из-за опасений, что немецкому персоналу придется ехать на Украину для оказания помощи в обслуживании и эксплуатации сложного оружия», - прокомментировали ситуацию в издании.
По информации СМИ, Шольц боится, что присутствие немецких специалистов в зоне конфликта может обострить отношения Германии и России, и втянуть Берлин в российско-украинский конфликт. Однако, как отметили в WSJ, поставки ракет все же могут быть одобрены, если США решатся отправить на Украину сопоставимое оружие.
Читайте также:
ВСУ необходимо 3 месяца, чтобы обучиться управлять ракетами Taurus
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия мощно отвечает на ракетные атаки ВСУ
Der Spiegel: Немцы освистали Шольца и Бербок из-за поставок оружия Киеву
Евгения Парфентьева