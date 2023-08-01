В США восхитились инновационным способом россиян по расстановке мин

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Вооруженные силы РФ организовали минные поля таким образом, что ВСУ вынуждены нести колоссальные потери в технике, пишет издание The New York Times.
«Россия установила минные поля «инновационными способами». В результате украинские войска понесли значительные потери и снизили темпы», - прокомментировали ситуацию в издании.
По мнению экспертов, именно это препятствие является самым сложным для украинских боевиков. У них просто нет необходимого оборудования для правильного обезвреживания минных полей, в результате чего – запасы как западной, так и украинской техники редеет на глазах.
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Евгения Парфентьева