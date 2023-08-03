В США восхитились ошеломляющими успехами российского истребителя Су-35

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«Су-35 участвовал в крупных воздушных боях с украинскими истребителями четвертого поколения, где одержал ошеломляющие победы», - прокомментировали ситуацию в издании.
По мнению авторов статьи, именно Су-35 обеспечивают России доминирующую позицию в воздухе и играют центральную роль в СВО.
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