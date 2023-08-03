Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В США восхитились ошеломляющими успехами российского истребителя Су-35

В США восхитились ошеломляющими успехами российского истребителя Су-35

MWM: Российский истребитель Су-35 показал ошеломляющие результаты на Украине
03 августа 2023, 21:50

Фото: iStock/aapsky

Российский истребитель Су-35 показал ошеломляющие результаты на полях специальной военной операции, пишет издание Military Watch Magazine.
«Су-35 участвовал в крупных воздушных боях с украинскими истребителями четвертого поколения, где одержал ошеломляющие победы», - прокомментировали ситуацию в издании.

По мнению авторов статьи, именно Су-35 обеспечивают России доминирующую позицию в воздухе и играют центральную роль в СВО.


Истребители Су-35 имеют большое количество возможностей для ведения радиоэлектронной борьбы, а также способны сканировать цели за малую долю времени.

Читайте также:

В ООН не поверили в видеозапись, на которой ВСУ расстреливают гражданских под Угледаром

Forbes: ВСУ потеряли почти всю западную технику и вынуждены использовать советские танки

NYT: Украинская армия потеряла 20 процентов оружия и техники еще в первые две недели наступления
#сша
#сво
#авиация
Читайте нас в
ВСУ описывают плотность российских минных полей как «неимоверную»
CNN: Контрнаступление ВСУ проходит трудно из-за российских ловушек и минных полей
03 августа 2023, 22:10

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Вооруженные силы Украины с трудом пробираются через российские минные поля при контрнаступлении, сообщает CNN.
«Украинские вооруженные силы с трудом пытаются пробить российские оборонительные линии, поскольку танковые ловушки и минные поля снижают прогресс. Один украинский официальный представитель описал плотность мин как «неимоверную», - прокомментировали ситуацию журналисты. 

Ранее в NYT рассказали, что Вооруженные силы РФ организовали минные поля таким образом, что ВСУ вынуждены нести колоссальные потери в технике. У Киева просто нет необходимого оборудования для правильного обезвреживания минных полей, в результате чего – запасы как западной, так и украинской техники редеют на глазах.

Читайте также:

В США восхитились ошеломляющими успехами российского истребителя Су-35

В Минобороны раскрыли реальные потери Киева на Южно-Донецком направлении

NYT: Украинская армия потеряла 20 процентов оружия и техники еще в первые две недели наступления
#мина
#всу
#техника
#сво
Читайте нас в
В ООН не поверили в видеозапись, на которой ВСУ расстреливают гражданских под Угледаром
ООН: Видео с расстрелом ВСУ мирных жителей под Угледаром сильно отредактировано
03 августа 2023, 21:21

Фото: iStock/Olena_Z

Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что видео, на котором украинские боевики расстреливают автомобиль с мирными жителями под Угледаром, сильно отредактировано, в интервью «РИА Новости».
«Я проконсультировался с коллегами (из мониторинговой миссии УВКПЧ на Украине – ред.). Они говорят мне, что, хотя изображения вызывают беспокойство, материал, по-видимому, был сильно отредактирован и, следовательно, не предоставляет достаточной основы или информации для того, чтобы мы могли комментировать», - прокомментировала ситуацию Троссел.

На кадрах, которые публикует «РИА Новости», видно, как украинская ДРГ, распределенная по лесной дороге, тормозит машину с мирными жителями, после чего расстреливает их в упор. Тела ВСУ оттащили в лес и хотели также забрать машину, однако, по ним начали бить российские артиллеристы, заставив украинцев спасаться бегство. 
Читайте также:

В Минобороны раскрыли реальные потери Киева на Южно-Донецком направлении

NYT: Украинская армия потеряла 20 процентов оружия и техники еще в первые две недели наступления

Украинские медики раскрыли реальное число раненых при контрнаступлении


#оон
#всу
#сво
Читайте нас в
Симоньян призвала помочь освободить гражданина Киргизии, осужденного за участие в СВО
03 августа 2023, 20:38

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала помочь освободить осужденного за наемничество гражданина Киргизии, который добровольцем участвовал в СВО. Об этом Симоньян написала в своем телеграм-канале.
По словам Симоньян, Аскару Кубанычбеку необходимо помочь и выдать паспорт гражданина РФ, так как он заслужил.

Напомним, ранее Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор гражданину Киргизии за участие в спецоперации на Украине. Мужчина получил 10 лет заключения. Приговор вынесен по части 2 статьи 416 Уголовного кодекса республики «Наёмничество». Теперь преступник будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По версии следствия, гражданин проходил в службу в рядах Луганской Народной милиции, где занимался разведывательными операциями и обеспечиванием миномётных установок. В ноябре прошлого года он уволился и вернулся в Киргизию.

Читайте также:

В Киргизии участника спецоперации приговорили к 10 годам заключения

Минобороны подтвердило уничтожение БПЛА в Калужской области

Семь человек пострадали при обстреле ДНР украинскими войсками
#суд
#приговор
#паспорт
#бпла
#наказание
#человек
#мужчина
#днр
#рф
Читайте нас в
Политолог Журавлёв: Запад уже осознал провал контрнаступления ВСУ
03 августа 2023, 17:15

Фото: istockphoto.com/Evgeny555

Политолога Дмитрий Журавлёв заявил, что западные страны уже осознали несостоятельность контрнаступления украинской армии, однако признать это во всеуслышанье они смогут лишь после президентских выборов в США.
«Провал уже признали, но громко и честно скажут об этом только после выборов, иначе Байдену несдобровать. С одной стороны, неудачный проект надо списывать, с другой — им трудно будет объяснить огромные вложения в идею «великой победы над русскими» руками украинцев. Идея инвестировать деньги в убийство русских будет похоронена», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Журавлёв.

А декан факультета медиакоммуникаций МГИК, политолог Юрий Кот отметил, что Запад уже начал открыто рассматривать будущую историю Украины без её действующего лидера Владимира Зеленского.

«Сейчас Зеленский «подходит к кассе». Придётся платить за всё то, что он сделал. И Запад ему на это и указывает: мол, «дружище, мы тебе дали столько денег, столько оружия, мы тебя прославили на весь мир, ты стал известным человеком в масштабах планеты практически. А что же ты дал нам взамен? А ничего», — высказал своё мнение в беседе с «Царьградом» Кот.

Читайте также:

В США призвали ВСУ готовиться к худшему

Forbes: ВСУ потеряли почти всю западную технику и вынуждены использовать советские танки

В Минобороны раскрыли реальные потери Киева на Южно-Донецком направлении
#украина
#россия
#спецоперация
#политика
Читайте нас в
В США призвали ВСУ готовиться к худшему
Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия скоро нанесет стратегическое поражение ВСУ
03 августа 2023, 15:45

Фото: iStock/ SergeyVButorin

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия может в ближайшее время нанести стратегическое поражение ВСУ. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По его словам, Украина несет большие потери на поле боевого соприкосновения. Резервы ВСУ истощаются, и солдаты проигрывают по всем линиям фронта.  

Экс-разведчик предрек скорое стратегическое поражение Украины, так как ВСУ уже на сегодняшний день, находятся на грани краха. Риттер заявил, что украинское командование несет значительные потери при осуществлении боевых действий. В ходе наступления, ВСУ сталкивались с линией российской обороны, прорвать которую, оказалось непросто.  

Эксперт также обратил внимание на неэффективность боеприпасов, которые были поставлены Киеву. Он заявил, что на фронте их применение не смогло повлиять на ситуацию в пользу ВСУ. 

Читайте также: 

В США заявили, что Запад вынудит Украину пойти на переговоры с РФ

Guardian: Киев понимал, что не имеет средств для наступления, однако не мог тянуть

Politico: союзники Киева разочарованы безуспешным контрнаступлением ВСУ

#сша
#эксперт
#украина
#всу
#киев
Читайте нас в
Forbes: ВСУ потеряли почти всю западную технику и вынуждены использовать советские танки
Forbes: ВСУ стали использовать советские танки из-за больших потерь западной техники
03 августа 2023, 14:50

Фото: iStock/Michele Ursi

Вооруженные силы Украины начали применять советские танки в наступательных операциях, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
«Из-за больших потерь украинцы начали перебрасывать на передовую свои менее оснащенные бригады с советскими танками Т-72 и БМП», - прокомментировал ситуацию Экс.  

Журналист подчеркнул, что с начала контрнаступления ВСУ столкнулись с мощной российской артиллерией и минными полями. В результате, большая часть западной техники была потеряна.  

При этом, Экс предупредил украинское командование о том, что если советский танк нарвется на мину – у экипажа практически не будет шансов остаться в живых. 

Читайте также:

Бывший советник ЦРУ заявил, что американское «чудо-оружие» не сработало

NYT: Украинская армия потеряла 20 процентов оружия и техники еще в первые две недели наступления

Макгрегор: Украина разгромлена, несмотря на беспрецедентные вливания в ВСУ со стороны Запада


#всу
#техника
#оружие
#танки
#сво
Читайте нас в
ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении
03 августа 2023, 14:43

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

В Минобороны заявили об отражении восьми атак ВСУ на Донецком направлении, потери ВСУ составили до 380 человек.
«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Клещеевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что после отражения вражеских атак ВС РФ предприняли контратаку, атаковав отходящих боевиков ВСУ. Таким образом, российские военные улучшили положение по переднему краю в районах Берестового, Красногоровки и Марьинки в ДНР.
 
Уточняется, что на данном направлении за минувшие сутки ликвидировано около 380 человек живой силы ВСУ, а также вражеская боевая техника, в том числе две самоходных артиллерийских польских установки «Krab».

Читайте также:

В Минобороны раскрыли реальные потери Киева на Южно-Донецком направлении

ВС РФ пресекли попытки наступления ВСУ на Запорожском направлении

Британская разведка назвала причины медленного наступления ВСУ


#военные
#техника
#человек
#днр
#всу
#вс рф
#минобороны
#разведка
Читайте нас в
В Минобороны раскрыли реальные потери Киева на Южно-Донецком направлении
Минобороны: Киев потерял до 175 военных и технику на Южно-Донецком направлении
03 августа 2023, 14:09

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

В Минобороны РФ рассказали о потерях Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении, сообщили представители оборонного ведомства.
По информации Минобороны, за минувшие сутки ВСУ потеряли до 175 военных, 1 танк, 2 американские артсистемы М777, а также гаубицу Д-30.

Ранее в NYT рассказали, что ВСУ потеряли пятую часть оружия и техники в первые две недели контрнаступления. 

«В первые две недели контрнаступления не менее 20 процентов вооружений, которые Украина направила в зону боевых действий, были повреждены или уничтожены», - заявили в издании.

Читайте также:

Макгрегор: Украина разгромлена, несмотря на беспрецедентные вливания в ВСУ со стороны Запада

Украинские медики раскрыли реальное число раненых при контрнаступлении

Подпольщики заявили об уничтожении базы иностранных наемников ВСУ в Измаиле



#всу
#сво
#минобороны рф
Читайте нас в
Подмосковье приступило к восстановлению домов и социальных объектов в Макеевке в ДНР
03 августа 2023, 12:56

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

При координации министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, региональный Фонд капитального ремонта проведет восстановление 40 объектов в Макеевке на территории Донецкой Народной Республики.

«С учетом дождей первоочередная задача провести защитные мероприятия на кровлях, поврежденных в результате вражеских обстрелов в Червоногвардейском районе Макеевки. Материал для закрытия теплового контура домов заказан», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Уже на этой неделе специалисты приступят к установке новых окон и ремонту кровли жилых домов и социальных объектов.

Специалистам Фонда капитального ремонта предстоит восстановить 330 объектов недвижимости, почти полностью разрушенной в ходе боевых действий, в Макеевке.

«Особо хочу поблагодарить Московскую и Ленинградскую области, город Сочи, а также компанию «Техстрой», они являются лидерами в восстановлении пострадавшего микрорайона», — написал врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем официальном телеграм-канале. 

Завершение строительно-восстановительных работ намечается на конец сентября текущего года.

Читайте также:

Усилиями подмосковных специалистов быстрыми темпами идет восстановление детского сада в Мариуполе.

Продолжается масштабная работа на новых территориях по восстановлению образовательных учреждений.

Специалисты из Подмосковья восстанавливают школу-интернат в Мариуполе.
#жкх
#благоустройство
#работа
#сочи
#город
#мероприятия
#специалисты
#антон велиховский
#министр
#днр
#денис пушилин
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников