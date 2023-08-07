В США восхитились подвигом российского танка «Алеша»

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«Есть знаменитое видео, на котором русский танк рванул вперед и ликвидировал два украинских танка и шесть бронетранспортеров. Это было сражение, где перевес противника составил 1 к 8, и русские одержали победу. Такое происходит постоянно и украинцы, честно говоря, растеряны из-за этого», - прокомментировал ситуацию Риттер.Напомним, в начале июня 2023 года экипаж российского танка Т-80 в одиночку остановил колонну 23-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, состоявшую из восемь единиц бронетехники и включавшую в себя два танка и шесть бронемашин. Членов экипажа «Алеши» приставили к государственным наградам. Примечательно, что российский танк в этом бою не получил повреждений.
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