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Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Белый дом передает Киеву все более опасное оружие. Об этом Макговерн сообщил в эфире YouTube-канала Community Church of Boston.
«А какой следующий шаг? Мы что, передадим им ядерные боеголовки?», — возмутился бывший аналитик.
Макговерн пояснил, что в любой ситуации американцы согласятся с властями США, по причине того, что не знают истинной ситуации на фронте из-за постоянной лжи в средствах массовой информации.
Напомним, командующий ВС украинских войск Николай Олещук фактически подтвердил, что удар по Крыму и Севастополю, после которого произошел пожар «не на гражданском объекте», был нанесен ВСУ при использовании западных ракет.
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Екатерина Коршунова