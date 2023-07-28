В США вспомнили пророческое заявление генерала Милли об Украине

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Глядя на то, как Киев терпит поражения одно за другим, в США все чаще вспоминают пророческие слова председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли об Украине, пишет The Washington Post.
«Все станет только хуже. Если есть возможность мирных переговоров, не упустите ее», - говорил Милли в ноябре 2022 года.
Тогда генерал заявил, что Россию практически невозможно победить в вооруженном противостоянии.
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