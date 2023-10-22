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Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что контрнаступление украинских войск не только не принесло значимых результатов, но и обернулось дальнейшим продвижением российских войск. Об этом Джонсон сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что нынешний президент Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за своей некомпетентности. Соскин считает, что Зеленский не способен одержать победу в военном противостоянии. По его словам, украинские войска несут серьезные потери, а граждане Украины уже не хотят отправляться на фронт.
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Екатерина Коршунова