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Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что русские наступают, а украинцы отступают. Об этом Риттер сообщил в интервью U.S. Tour of Duty.
Ранее советник главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что в последние недели ВС России успешно продвигаются по всей линии фронта, а на двух направлениях в ДНР добились серьезного успеха. По словам Гагина, также идет продвижение на Донецком участке фронта.
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Екатерина Коршунова