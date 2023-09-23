В США забили тревогу из-за нового российского оружия

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Обозреватель Майя Карлин написала, что новый вариант беспилотника «Ланцет» способен поражать цели на дальнем расстоянии, представляя угрозу авиабазам ВСУ. Об этом говорится в статье 19FortyFive.
Напомним, ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что российский беспилотник «Ланцет» оказался способным поражать цели на большей дистанции, чем изначально предполагалось.
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