В США забили тревогу из-за шокирующей ситуации на Украине

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Американское оружие, поставляемое в Украину, исчезло. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
«Мы отправляем оборудование на миллиарды долларов, и большая часть его просто исчезает, вероятно, попадая на черный рынок, а деньги не доходят до нужных мест!» — выразил свое негодование Макгрегор.Полковник призвал американцев обратить внимание на ситуацию с отправкой оружия и финансированием Украины и провести разбирательство в этом вопросе.
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Артем Кузьмин