В США забили тревогу из-за шокирующей тактики ВСУ на Украине

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Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ перешли на тактику нанесения дальнобойных ударов с применением западных ракет и информации разведслужб. Об этом Макгрегор сообщил в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на его YouTube-канале.
По словам Макгрегора, новая тактика ВСУ не оставит России другого выбора, кроме как закончить конфликт поражением Киева.
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